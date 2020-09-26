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Мост Патона переделают до неузнаваемости: что изменится

Киев, Суббота 26 сентября 2020 08:52
Мост Патона переделают до неузнаваемости: что изменится
Мост Патона в Киеве (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

На мосту Патона полностью перекрывать движение во время работ не станут

Мост Патона в Киеве реконструируют в ходе масштабных работ по ремонту объекта, находящегося в аварийном состоянии. Через несколько лет знаменитая переправа и важная транспортная артерия полностью преобразится.

На мосту соорудят 8 полос движения и уберут реверсную полосу. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Также предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на современную, которая будет изготовлена из стали. Это позволит значительно облегчить конструкцию моста.

По словам мэра столицы, обязательно уберут реверсную полосу движения, ведь на ней на мосту случается большое количество ДТП.

Всего же план реконструкции предусматривает пополнение полос движение до восьми.

"Обустроят также современное барьерное ограждение между направлениями движения. Обустроят велодорожки", - рассказал Кличко.

Мэр отметил, что благодаря осуществлению масштабных работ мост в ближайшие годы "получит новую жизнь".

Согласно предварительным подсчетам, полная реконструкция моста Патона обойдется в 7 миллиардов гривен.

Полностью перекрывать движение на время проведения ремонтных работ не будут, заверил Кличко.

Видео: Кличко рассказал о реконструкции моста Патона и что изменится

Ранее сообщалось, что мост Патона в Киеве закроют на 5 лет из-за ремонта и реконструкции, но не полностью.

Напомним, ученые пришли к выводу, что мост Патона находится в критическом состоянии и его срок эксплуатации уже истек. Разрушение поперечных балок моста наблюдали еще 2 года назад.

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