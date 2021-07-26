В Киеве на мосту Патона локализовали прорыв трубы

В Киеве на мосту имени Евгения Патона локализовали прорыв трубы . Повреждение теплосети было выявлено во время плановых гидравлических испытаний.

"Под мостом Патона обнаружили и локализовали повреждение теплосети. Это произошло во время плановых гидравлических испытаний, проводимых ежегодно в межотопительный период. Сейчас начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов", - говорится в сообщении.

Напомним, что 11 июля в Киеве на мосту Патона также произошел прорыв трубы. Обнаруженное во время испытаний повреждение теплосети локализовали.

Кроме того, 2 июля на этом же мосту произошел прорыв магистральной теплосети. Повреждение удалось локализовать.