Стан мосту Патона показали на фото: "розсипається на очах"

У Києві міст Патона знаходиться в жалюгідному стані й місцями на шляхопроводі видно сильні руйнування, частини конструкції роз'їла іржа, дерев'яні бруски на перилах зламані.
Свіже фото моста 14 серпня опублікував користувач мережі з ніком Сергій з Києва у своєму Twitter.
Поки узгоджуються профільним департаментом технічні деталі проекту масштабних робіт з реставрації аварійного мосту, шляхопровід, чий термін експлуатації давно вже закінчився, мало не розвалюється.
На знімку видно, що бар'єрні та перильні огорожі моста, прикрашені ще з моменту побудови в 1953 році, серйозно "зношені" і пошкоджені через корозію.
"Міст Патона в Києві сьогодні виглядає так - все розсипається на очах", - підписав кадр автор поста.
Як виглядає київський міст Патона зараз (фото: twitter.com/SergUA63)
Нагадаємо, що нещодавно на мосту Патона стався цілий цикл проривів магістральної тепломережі: 26, 21, 11 та 2 липня.
Також ми писали про те, що знаменитий київський міст Патона в ході масштабних робіт з ремонту аварійного об'єкта планують переробити до невпізнання. Займеться ремонтом комунальне підприємство "Київавтодор".