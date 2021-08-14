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Стан мосту Патона показали на фото: "розсипається на очах"

Автор: Володимир Костирін

У Києві міст Патона знаходиться в жалюгідному стані й місцями на шляхопроводі видно сильні руйнування, частини конструкції роз'їла іржа, дерев'яні бруски на перилах зламані.

Свіже фото моста 14 серпня опублікував користувач мережі з ніком Сергій з Києва у своєму Twitter.

Поки узгоджуються профільним департаментом технічні деталі проекту масштабних робіт з реставрації аварійного мосту, шляхопровід, чий термін експлуатації давно вже закінчився, мало не розвалюється.

На знімку видно, що бар'єрні та перильні огорожі моста, прикрашені ще з моменту побудови в 1953 році, серйозно "зношені" і пошкоджені через корозію.

"Міст Патона в Києві сьогодні виглядає так - все розсипається на очах", - підписав кадр автор поста.

Як виглядає київський міст Патона зараз (фото: twitter.com/SergUA63)

Нагадаємо, що нещодавно на мосту Патона стався цілий цикл проривів магістральної тепломережі: 26, 21, 11 та 2 липня.

Також ми писали про те, що знаменитий київський міст Патона в ході масштабних робіт з ремонту аварійного об'єкта планують переробити до невпізнання. Займеться ремонтом комунальне підприємство "Київавтодор".

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Міст Патона