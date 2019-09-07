Ситуация критическая: Супрун рассказала о состоянии украинских пленных

Супрун назвала состояние украинских пленных критическим (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала о том, как пребывание в неволе серьезно сказывается на человеке

Сегодня, 7 сентября, украинские пленные вернулись домой к своим близким. Теперь самым важным заданием является возвращение их к нормальной жизни. Эксперт Уляна Супрун рассказала о серьезных последствиях пребывания в неволе на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что степень стресса, вызванная этим опытом, зависит от условий пребывания, психологического опыта, степени жестокого обращения, а также культурного контекста.

В случае с украинскими пленными ситуация была крайне критическая. Многие из пленных, живя в неволе, не имели доступа к нормальной медицинской помощи, постоянно находились под физическим и эмоциональным давлением, нередко переживали пытки и не имели возможности общаться со своими родными.

Возвращение украинских пленных (фото: РБК-Украина)

В условиях плена появляется очень много стрессоров. Все они имеют физические или психологические проявления. Среди физических - потеря веса, истощение, инфекционные болезни, диарея, травмы и ранения, пищевая депривация, бессонница, последствия приспособления к непривычным погодным условиям.

Психологические включают скуку, длительное ощущение угрозы, унижение, изоляцию, апатию, страх перед пытками и смертью, чувства и разлуки со своими родными, суицидальные мысли.

Наиболее вероятные последствия пребывания в неволе - посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, трудности в адаптации, чрезмерное потребление психоактивных веществ и алкоголя, тревожные расстройства.

Возвращение украинских пленных (фото: РБК-Украина)

Кроме того, пребывание в неволе может ухудшить здоровье из-за хронических болезней. Это может привести к появлению, к примеру, расстройств желудочно-кишечного тракта из-за неполноценного питания, ухудшение зрения, сердечные расстройства или туберкулез.

Чтобы преодолеть последствия плена изначально с пленниками должны работать специально натренированные военные психологи. Они помогают им управлять эмоциональными аспектами освобождения - понять свой опыт и его особенности. Такой метод называется "дебрифинг". Он помогает избегать серьезных посттравматических стрессовых реакций, депрессий и других психических расстройств, которые могут возникать из-за плена.

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