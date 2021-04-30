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Соратник Медведчука поздравил всех с 9 мая плакатом с гитлеровскими солдатами (фото)

Новина українською → Житомир, Пятница 30 апреля 2021 14:46
Соратник Медведчука поздравил всех с 9 мая плакатом с гитлеровскими солдатами (фото) Коллаж РБК-Украина: депутат ОПЗЖ оскандалился в Житомире из-за 9 мая
Автор: Styler

Депутат Житомирского областного совета от ОПЗЖ Константин Черпицкий угодил в скандал из-за того, что поздравил ветеранов с 9 мая билбордом, на котором изображены солдаты гитлеровской армии.

Об конфузе с соратником Виктора Медведчука в своем Telegram-канале рассказал блогер donetchanyn.

В чем суть скандала

На рекламном щите депутата показан момент, когда гитлеровские солдаты идут в атаку. Но при этом поверх этого довольно известного фото напечатана лента в цветах флага Украины. Также красуется надпись: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!"

"Депутат Житомирской областной рады от ОПЗЖ благодарит деда за победу. В качестве иллюстрации на борде изображены солдаты СС, идущие в атаку. Почему бы и нет", - комментирует блогер.

Соратник Медведчука поздравил всех с 9 мая плакатом с гитлеровскими солдатами (фото)

Скандальный билборд с поздравлением с 9 мая (t.me/donetch)

Отметим, что фото, использованное на билборде, на самом деле было сделано во время Второй мировой войны, но изображены на нем солдаты дивизии СС "Рейх", перебегающие дорогу на фоне горящей советской деревни.

Соратник Медведчука поздравил всех с 9 мая плакатом с гитлеровскими солдатами (фото)

Оригинальное фото с солдатами СС (waralbum.ru)

В чем ироничность ситуации?

Интересно, что 29 апреля народные депутаты от партии ОПЗЖ во время заседания Рады вышли к трибуне с портретами своих якобы родственников, погибших во Второй мировой войне.

Таким образом соратники Черпицкого устроили подобие пропагандистской акции "Бессмертный полк", которая является популярной в России.

Напомним, недавно одиозная Оксана Марченко засветилась с Киркоровым и стала "украшением ужина".

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