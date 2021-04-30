Соратник Медведчука привітав усіх з 9 травня плакатом з гітлерівськими солдатами (фото)

Депутат Житомирської обласної ради від ОПЗЖ Костянтин Черпіцький потрапив у скандал через те, що привітав ветеранів з 9 травня білбордом, на якому зображені солдати гітлерівської армії.

Про конфуз з соратником Віктора Медведчука у своєму Telegram -каналі розповів блогер donetchanyn.

У чому суть скандалу

На рекламному щиті депутата показаний момент, коли гітлерівські солдати йдуть в атаку. Але при цьому поверх цього досить відомого фото надрукована стрічка в кольорах прапора України. Також красується напис: "Дякуємо за перемогу! Дякуємо за життя!"

"Депутат Житомирської обласної ради від ОПЗЖ дякує дідові за перемогу. В якості ілюстрації на борді зображені солдати СС, що йдуть в атаку. Чому б і ні", - коментує блогер.

Скандальний білборд з привітанням з 9 травня (t.me/donetch)

Відзначимо, що фото, використане на білборді, насправді було зроблено під час Другої світової війни, але зображені на ньому солдати дивізії СС "Рейх", які перебігають дорогу на тлі палаючого радянського села.

Оригінальне фото з солдатами СС (waralbum.ru)

У чому іронічність ситуації?

Цікаво, що 29 квітня народні депутати від партії ОПЗЖ під час засідання Ради вийшли до трибуни з портретами своїх нібито родичів, загиблих у Другій світовій війні.

Таким чином соратники Черпіцького влаштували подобу пропагандистської акції "Безсмертний полк", яка є популярною в Росії.