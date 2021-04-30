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Соратник Медведчука привітав усіх з 9 травня плакатом з гітлерівськими солдатами (фото)

Новость на русском → Житомир, П'ятниця 30 квітня 2021 14:46
Соратник Медведчука привітав усіх з 9 травня плакатом з гітлерівськими солдатами (фото) Колаж РБК-Україна: депутат ОПЗЖ оскандалився в Житомирі через 9 травня
Автор: Styler

Депутат Житомирської обласної ради від ОПЗЖ Костянтин Черпіцький потрапив у скандал через те, що привітав ветеранів з 9 травня білбордом, на якому зображені солдати гітлерівської армії.

Про конфуз з соратником Віктора Медведчука у своєму Telegram-каналі розповів блогер donetchanyn.

У чому суть скандалу

На рекламному щиті депутата показаний момент, коли гітлерівські солдати йдуть в атаку. Але при цьому поверх цього досить відомого фото надрукована стрічка в кольорах прапора України. Також красується напис: "Дякуємо за перемогу! Дякуємо за життя!"

"Депутат Житомирської обласної ради від ОПЗЖ дякує дідові за перемогу. В якості ілюстрації на борді зображені солдати СС, що йдуть в атаку. Чому б і ні", - коментує блогер.

Соратник Медведчука привітав усіх з 9 травня плакатом з гітлерівськими солдатами (фото)

Скандальний білборд з привітанням з 9 травня (t.me/donetch)

Відзначимо, що фото, використане на білборді, насправді було зроблено під час Другої світової війни, але зображені на ньому солдати дивізії СС "Рейх", які перебігають дорогу на тлі палаючого радянського села.

Соратник Медведчука привітав усіх з 9 травня плакатом з гітлерівськими солдатами (фото)

Оригінальне фото з солдатами СС (waralbum.ru)

У чому іронічність ситуації?

Цікаво, що 29 квітня народні депутати від партії ОПЗЖ під час засідання Ради вийшли до трибуни з портретами своїх нібито родичів, загиблих у Другій світовій війні.

Таким чином соратники Черпіцького влаштували подобу пропагандистської акції "Безсмертний полк", яка є популярною в Росії.

Нагадаємо, нещодавно одіозна Оксана Марченко засвітилася з Кіркоровим і стала "прикрасою вечері".

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