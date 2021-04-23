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Будет ли уголовное дело по Медведчуку: генпрокурор увидела "перспективу"

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 00:49
Будет ли уголовное дело по Медведчуку: генпрокурор увидела "перспективу" Фото: нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что угроловное производство против депутата от ОПЗЖ Виктор Медведчука является "перспективным". Дело может привести к "посадке".

Об этом она сообщила в эфире передачи "Право на власть".

Венедиктова считает, что дело против Медведчука по нефтепродуктопроводу перспективное. По ее словам, прокуроры работают ежедневно для достижения результата.

Я не могу говорить какие-то определенные вещи, потому что это мой субъект. Любой народный депутат - это мой субъект. Подозрение буду подписывать я. Можем (посадить, - ред.)? Да, можем. Вижу ли перспективу? Да, вижу. Работают правоохранительные органы? Работают. Следствие продолжается. Когда мы выйдем на процессуальный документ, подписанный генеральным прокурором Венедиктовой? Дату я вам назвать не могу.

Напомним, Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которой является нардеп Виктор Медведчук. Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму.

Двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", сообщают в Офисе генпрокурора. Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НВФ, другой был руководителем подразделения "Славянский щит".

По данным следствия, они принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова.

Ранее СНБО принял решение ввести санкции против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

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