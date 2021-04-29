Одиозная Марченко засветилась теперь и с Киркоровым: стала "украшением ужина"

Одиозная ведущая и жена Виктора Медведчука Оксана Марченко продолжает появляться на публике в компании россиян. На этот раз кума Владимира Путина поздравила с днем рождения Филиппа Киркорова. Сам праздник проходил четыре месяца назад зимой, но только сейчас певец опубликовал видео с мероприятия.

В ролике певец поздравляет Марченко с днем ее рождения и в качестве воспоминания публикует ролик со своего праздника. Киркоров называет Марченко сестренкой и благодарит ее.

"Моя милая Оксана, с днем рождения! С нашей зимней встречи прошло всего-то 4 месяца, но как мы изменились, как изменился мир. Что остается неизменно - это наша сила духа. Мы так с тобой схожи, сестренка, закаляемся только через преодоления, любовь, страдания. Эту встречу я запомню, как особенный день, ведь ты настоящим украшением нашего воскресного семейного ужина. Верю, что наши встречи, откровенные беседы и наставления станут чаще. Ты даешь мне много душевной силы. Я тебе благодарен за советы и добро, ты просто творишь чудеса! Ты подарила мне первую икону для часовни - икону Божьей Матери", - написал под видео россиянин.

Отметим, что Марченко отмечала свой день рождения 28 апреля. На поздравление Филиппа она не забыла ответить в комментариях.

"Спасибо большое, мой дорогой Филипп! Я тоже помню эту нашу чудесную, добрую встречу, подарившую столько положительных эмоций! Благодарю тебя за нашу искреннюю дружбу, за духовное единение наших сердец! Очень рада, что у меня есть такой брат во Христе! Спасибо за поздравление", - написала она.