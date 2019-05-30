Сомнительно и странно: астролог сделал грустный прогноз по браку Каменских и Потапа

Астролог проанализировал дату бракосочетания Насти Каменских и Потапа и рассказал, что этот день был выбран неудачно, так как может принести несчастье звездной паре. Свой прогноз астролог Влад Росс рассказал изданию "Главред".

Потап и Настя Каменских поженились в четверг, 23 мая. Астролог Влад Росс предположил, что накануне бракосочетания артисты не советовались со специалистами и поэтому выбрали такую неудачную дату.

"День для свадьбы был выбран крайне неудачно. Ребята, явно, назначили наобум. Во-первых, никакое важное дело нельзя начинать на Луне "без курса", и на такие дни не назначают знаковые события. А 23 мая 2019 года на протяжении всего дня Луна была без курса. Минские договоренности у нас тоже подписывались на Луне без курса, и мы видим результат: эти соглашения не выполняются и не работают. Считается, что, если какое-то событие произошло на Луне без курса, то его как бы и не было вовсе. То есть свадьба Потапа и Насти вроде бы и состоялась, но на деле получается, что это была не совсем свадьба", - объяснил Влад Росс.

Свадьба Потапа и Насти Каменских (Коллаж РБК-Украина)

Также он объяснил, что существует шесть причин, по которым брак Насти Каменских и Потапа может оказаться неудачным.

23 мая Луна была в соединении с планетой смерти и разрушения – Плутоном. Это может привести к тому, что кто-то рано станет вдовцом.

Луна соединялась с Сатурном, планетой большого несчастья. Брак может привести к бедам и лишениям.

23 мая был заходящий узел лунной орбиты – негативный кармический фактор, который пагубно влияет на потомство.

В этот день был "сожженный Меркурий". Сам Меркурий - планета взаимоотношений и росписи.

23 мая Венера и Уран были в соединении, а любой брак при таком положении планет быстро разрушается.

Кроме того, по словам астролога, 23 мая – это был 19 лунный день, который считается сатанинским или днем Паука.

"Это – худший день для свадьбы, потому что он сулит новоиспеченной семье интриги, измены, сплетни и тому подобное. На возможность измен также указывает Нептун, который в этот день был в квадрате к Юпитеру. Эта свадьба артистов не тянет ни на что, кроме как на пиар. Настоящего брака, семьи я тут не вижу. Этот союз – скорее, деловое сотрудничество. Но сотрудничество, начатое на Луне без курса, тоже выглядит сомнительным и странным", - добавил Влад Росс.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Потап рассказал, как долго планировал свадьбу с Каменских.

А также рассказывали о том, во сколько обошлась свадьба Каменских и Потапа.