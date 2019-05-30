Сумнівно і дивно: астролог зробив сумний прогноз по шлюбу Каменських і Потапа

Астролог проаналізував дату одруження Насті Каменських і Потапа і розповів, що цей день був обраний невдало, так як може принести нещастя зоряній парі. Свій прогноз астролог Влад Росс розповів виданню "Главред".

Потап і Настя Каменських одружилися у четвер, 23 травня. Астролог Влад Росс припустив, що напередодні одруження артисти не радилися з фахівцями тому і обрали таку невдалу дату.

"День для весілля було обрано вкрай невдало. Молодята явно призначили навмання. По-перше, жодну важливу справу не можна починати на Місяці "без курсу", і на такі дні не призначають знакові події. А 23 травня 2019 року протягом всього дня Місяць був без курсу. Мінські домовленості у нас теж підписувались на Місяць без курсу, і ми бачимо результат: ці угоди не виконуються і не працюють. Вважається, що, якщо якась подія трапилася на Місяць без курсу, то її ніби й не було зовсім. Тобто весілля Потапа і Насті начебто і відбулося, але на ділі виходить, що це було не зовсім весілля", - пояснив Влад Росс.

Весілля Потапа і Насті Каменських (Колаж РБК-Україна)

Також він пояснив, що існує шість причин, за яким шлюб Насті Каменських і Потапа може виявитися невдалим.

23 травня Місяць був в з'єднанні з планетою смерті і руйнування – Плутоном. Це може призвести до того, що хтось рано стане вдівцем.

Місяць з'єднувався з Сатурном, планетою великого нещастя. Шлюб може призвести до бід і поневірянь.

23 травня був заходящий вузол місячної орбіти – негативний кармічний фактор, який згубно впливає на потомство.

У цей день був "спалений Меркурій". Сам Меркурій - планета взаємин та розпису.

23 травня Венера та Уран були у з'єднанні, а будь-який шлюб при такому положенні планет швидко руйнується.

Крім того, за словами астролога, 23 травня – це був 19 місячний день, який вважається сатанинським або днем Павука.

"Це – найгірший день для весілля, тому що він обіцяє новоспеченій сім'ї інтриги, зради, плітки тощо. На можливість зради також вказує Нептун, який в цей день був у квадраті до Юпітера. Це весілля артистів не тягне ні на що, окрім як на піар. Справжнього шлюбу, сім'ї я тут не бачу. Цей союз – швидше, ділове співробітництво. Але співробітництво, розпочате на Місяць без курсу, теж виглядає сумнівним і дивним", - додав Влад Росс.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Потап розповів, як довго планував весілля з Каменських.

А також розповідали про те, у скільки обійшлося весілля Каменських і Потапа.