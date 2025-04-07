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Соломія Вітвіцька замилувала новими фото з нареченим-військовим на фоні засніжених пейзажів

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Автор: Катерина Собкова

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька опублікувала декілька нових фотографій зі своїм коханим Олексієм Ситайлом, який нещодавно освідчився їй.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Попри те, що на календарі 7 квітня, пара постала на фоні засніженого зимового пейзажу.

Соломія Вітвіцька показала нареченого-військового (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

"Закриваємо сезон - несподівано і так казково! Бо снігу насипало більше, ніж за весь сезон", - зазначила у підписі до фото Вітвіцька.

Телеведуча з нареченим у Буковелі (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Судячи з геолокації, ведуча відпочиває з Олексієм у Карпатах, а саме в Буковелі.

Вітвіцька поділилася романтичним фото з коханим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

На нових фото пара просто світиться від щастя і не боїться демонструвати свої почуття.

Як відреагували в мережі

Фоловери української телеведучої тут же почали коментувати її нову публікацію:

  • "Моя улюблена пара"
  • "Клас! Ось це ви снігу застали"
  • "Дуже красиво"
  • "Тепла і щира пара"
  • "Ти бачиш, сніг спеціально для тебе".

Знайшлися і люди, які дорікнули телеведучій у тому, що її коханий - чинний військовий - занадто часто ходить у відпустку:

  • "От би всім так воювати, а то більшість відпустку за рік на 10 днів не може взяти"
  • "А вам справді очі коле, неприємно чути, що комусь на "передку" тільки сняться гори та лижі?"
  • "Так, заздримо! Бо наші чоловіки не мають права, бо ваші у відпустках!".

На що Вітвіцька відповіла.

"А ви заздрите? Стверджуєте, що це незаконно? До чого цей коментар?" - запитала телеведуча.

Зазначимо, що в лютому 2025 року пара також відпочивала в Карпатах.

Соломія Вітвіцька з нареченим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Нагадаємо, Вітвіцька з 2013 по 2021 рік була одружена з режисером і кліпмейкером Владом Кочатковим.

З Олексієм Ситайлом вона була знайома і навіть бачилася кілька разів на святах у спільних знайомих, однак стосунки зав'язалися вже після початку війни з РФ у 2022 році. Тоді він звернувся до ведучої за допомогою.

14 лютого 2025 року коханий зробив телеведучій пропозицію руки й серця під час відпустки в Буковелі.

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