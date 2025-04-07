Соломія Вітвіцька замилувала новими фото з нареченим-військовим на фоні засніжених пейзажів

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька опублікувала декілька нових фотографій зі своїм коханим Олексієм Ситайлом, який нещодавно освідчився їй.
Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Попри те, що на календарі 7 квітня, пара постала на фоні засніженого зимового пейзажу.
Соломія Вітвіцька показала нареченого-військового (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
"Закриваємо сезон - несподівано і так казково! Бо снігу насипало більше, ніж за весь сезон", - зазначила у підписі до фото Вітвіцька.
Телеведуча з нареченим у Буковелі (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Судячи з геолокації, ведуча відпочиває з Олексієм у Карпатах, а саме в Буковелі.
Вітвіцька поділилася романтичним фото з коханим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
На нових фото пара просто світиться від щастя і не боїться демонструвати свої почуття.
Фоловери української телеведучої тут же почали коментувати її нову публікацію:
Знайшлися і люди, які дорікнули телеведучій у тому, що її коханий - чинний військовий - занадто часто ходить у відпустку:
На що Вітвіцька відповіла.
"А ви заздрите? Стверджуєте, що це незаконно? До чого цей коментар?" - запитала телеведуча.
Зазначимо, що в лютому 2025 року пара також відпочивала в Карпатах.
Соломія Вітвіцька з нареченим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Нагадаємо, Вітвіцька з 2013 по 2021 рік була одружена з режисером і кліпмейкером Владом Кочатковим.
З Олексієм Ситайлом вона була знайома і навіть бачилася кілька разів на святах у спільних знайомих, однак стосунки зав'язалися вже після початку війни з РФ у 2022 році. Тоді він звернувся до ведучої за допомогою.
14 лютого 2025 року коханий зробив телеведучій пропозицію руки й серця під час відпустки в Буковелі.
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