Соломія Вітвіцька замилувала новими фото з нареченим-військовим на фоні засніжених пейзажів

Попри те, що на календарі 7 квітня, пара постала на фоні засніженого зимового пейзажу.



Соломія Вітвіцька показала нареченого-військового (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

"Закриваємо сезон - несподівано і так казково! Бо снігу насипало більше, ніж за весь сезон", - зазначила у підписі до фото Вітвіцька.



Телеведуча з нареченим у Буковелі (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Судячи з геолокації, ведуча відпочиває з Олексієм у Карпатах, а саме в Буковелі.



Вітвіцька поділилася романтичним фото з коханим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

На нових фото пара просто світиться від щастя і не боїться демонструвати свої почуття.

Як відреагували в мережі

Фоловери української телеведучої тут же почали коментувати її нову публікацію:

"Моя улюблена пара"

"Клас! Ось це ви снігу застали"

"Дуже красиво"

"Тепла і щира пара"

"Ти бачиш, сніг спеціально для тебе".

Знайшлися і люди, які дорікнули телеведучій у тому, що її коханий - чинний військовий - занадто часто ходить у відпустку:

"От би всім так воювати, а то більшість відпустку за рік на 10 днів не може взяти"

"А вам справді очі коле, неприємно чути, що комусь на "передку" тільки сняться гори та лижі?"

"Так, заздримо! Бо наші чоловіки не мають права, бо ваші у відпустках!".

На що Вітвіцька відповіла.

"А ви заздрите? Стверджуєте, що це незаконно? До чого цей коментар?" - запитала телеведуча.

Зазначимо, що в лютому 2025 року пара також відпочивала в Карпатах.



Соломія Вітвіцька з нареченим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Нагадаємо, Вітвіцька з 2013 по 2021 рік була одружена з режисером і кліпмейкером Владом Кочатковим.

З Олексієм Ситайлом вона була знайома і навіть бачилася кілька разів на святах у спільних знайомих, однак стосунки зав'язалися вже після початку війни з РФ у 2022 році. Тоді він звернувся до ведучої за допомогою.

14 лютого 2025 року коханий зробив телеведучій пропозицію руки й серця під час відпустки в Буковелі.