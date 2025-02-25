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Соломія Вітвіцька показала романтичні фото з нареченим-військовим

Вівторок 25 лютого 2025 13:23
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Соломія Вітвіцька показала романтичні фото з нареченим-військовим Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька опублікувала кілька фотографій зі своїм коханим Олексієм Ситайлом, який сьогодні святкує свій день народження.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Вітвіцька зворушливо звернулася до коханого, який нещодавно зробив їй пропозицію руки та серця.

"Сьогодні твій день, і я знову хочу сказати, як сильно пишаюся тобою. Ти - не просто мій захисник, ти - людина, яка щодня оберігає не тільки мене, а й нашу країну", - підкреслила вона.
Соломія Вітвіцька показала романтичні фото з нареченим-військовим
Соломія Вітвіцька показала нареченого-військового (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Також вона зазначила у своєму привітанні, що минулий рік був дуже різним, але вона сподівається, що все найкраще попереду.

"З днем народження! Нехай кожен твій день буде наповнений світлом, теплом і любов'ю", - підсумувала Вітвіцька.
Соломія Вітвіцька показала романтичні фото з нареченим-військовим
Вітвіцька поділилася романтичним фото з коханим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Як відреагували в мережі

Фоловери української телеведучої приєдналися до привітань у коментарях:

  • "Ангелів на плечі вашому чоловікові"
  • "Щастя вам! Хочу побажати безмежного здоров'я, спокою в душі, більше хороших і добрих людей поруч"
  • "Вітаю з іменинником"
  • "Суперова пара! Дуже красиві та схожі"
  • "Здоров'я, миру і всіх благ"
  • "Щирі вітання та найкращі побажання! Ви - прекрасна пара, щастя вам завжди й всюди! Втілення всіх мрій".

Соломія Вітвіцька показала романтичні фото з нареченим-військовим
Соломія Вітвіцька показала нареченого (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Нагадаємо, Вітвіцька з 2013 по 2021 рік була одружена з режисером і кліпмейкером Владом Кочатковим.

А з Олексієм Ситайлом вона була знайома і навіть бачилася кілька разів на святах у спільних знайомих. Однак близьке спілкування зав'язалося вже після початку повномасштабного вторгнення РФ, коли телеведуча відвозила допомогу на Бахмутський напрямок.

Як розповідала вона в одному з інтерв'ю, Олексій звернувся до неї по допомогу - його підрозділу потрібні були генератори. Вітвіцька, яка займалася волонтерством ще з 2014 року, з радістю вирішила допомогти. Саме після цього в них зав'язалися стосунки.

14 лютого 2025 року коханий зробив телеведучій пропозицію руки та серця під час відпустки в Буковелі.

Раніше Віталій Козловський зворушив емоційним відео з синочком Оскаром.

Також український співак-військовий Тамерлан розповів про стосунки з матір'ю, яка живе в Росії.

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