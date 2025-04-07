Соломия Витвицкая умилила новыми фото с женихом-военным на фоне заснеженных пейзажей

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая опубликовала несколько новых фотографий со своим возлюбленным Алексеем Ситайло, который недавно сделал ей предложение.
Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Несмотря на то, что на календаре 7 апреля, пара предстала на фоне заснеженного зимнего пейзажа.
Соломия Витвицкая показала жениха-военного (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
"Закрываем сезон - неожиданно и так сказочно! Так как снега насыпало больше, чем за весь сезон", - отметила в подписи к фото Витвицкая.
Телеведущая с женихом в Буковеле (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Судя по геолокации, ведущая отдыхает с Алексеем в Карпатах, а именно в Буковеле.
Витвицкая поделилась романтическим фото с возлюбленным (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
На новых фото пара просто светится от счастья и не боится демонстрировать свои чувства.
Фолловеры украинской телеведущей тут же принялись комментировать ее новую публикацию:
"Моя любимая пара"
Нашлись и люди, которые упрекнули телеведущую в том, что ее возлюбленный - действующий военный - слишком часто ходит в отпуск:
На что Витвицкая ответила.
"А вы завидуете? Утверждаете, что это незаконно? К чему этот комментарий?" - спросила телеведущая.
Отметим, что в феврале 2025 года пара также отдыхала в Карпатах.
Соломия Витвицкая с женихом (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Напомним, Витвицкая с 2013 по 2021 год была замужем за режиссером и клипмейкером Владом Кочатковым.
С Алексеем Ситайло она была знакома и даже виделась несколько раз на праздниках у общих знакомых, однако отношения завязались уже после начала войны с РФ в 2022 году. Тогда он обратился к ведущей за помощью.
14 февраля 2025 года возлюбленный сделал телеведущей предложение руки и сердце во время отпуска в Буковеле.
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