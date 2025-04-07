Соломия Витвицкая умилила новыми фото с женихом-военным на фоне заснеженных пейзажей

Несмотря на то, что на календаре 7 апреля, пара предстала на фоне заснеженного зимнего пейзажа.



Соломия Витвицкая показала жениха-военного (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

"Закрываем сезон - неожиданно и так сказочно! Так как снега насыпало больше, чем за весь сезон", - отметила в подписи к фото Витвицкая.



Телеведущая с женихом в Буковеле (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Судя по геолокации, ведущая отдыхает с Алексеем в Карпатах, а именно в Буковеле.



Витвицкая поделилась романтическим фото с возлюбленным (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

На новых фото пара просто светится от счастья и не боится демонстрировать свои чувства.

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской телеведущей тут же принялись комментировать ее новую публикацию:

"Моя любимая пара"

"Класс! Вот это вы снега застали"

"Очень красиво"

"Теплая и искренняя пара"

"Ты видишь, снег специально для тебя".

Нашлись и люди, которые упрекнули телеведущую в том, что ее возлюбленный - действующий военный - слишком часто ходит в отпуск:

"Вот бы всем так воевать, а то большинство отпуск за год на 10 дней не может взять"

"А вам правда глаза колет, неприятно слышать, что кому-то на "передке" только снятся горы и лыжи?"

"Да, завидуем! Так как наши мужчины не имеют права, потому что ваши в отпусках!".

На что Витвицкая ответила.

"А вы завидуете? Утверждаете, что это незаконно? К чему этот комментарий?" - спросила телеведущая.

Отметим, что в феврале 2025 года пара также отдыхала в Карпатах.



Соломия Витвицкая с женихом (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Напомним, Витвицкая с 2013 по 2021 год была замужем за режиссером и клипмейкером Владом Кочатковым.

С Алексеем Ситайло она была знакома и даже виделась несколько раз на праздниках у общих знакомых, однако отношения завязались уже после начала войны с РФ в 2022 году. Тогда он обратился к ведущей за помощью.

14 февраля 2025 года возлюбленный сделал телеведущей предложение руки и сердце во время отпуска в Буковеле.