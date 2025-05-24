Солодке без шкоди для фігури: топ-5 легких рецептів десертів

Насолоджуватися десертами можна без шкоди для фігури. Існують рецепти легких ласощів, які не лише тішать смак, а й допомагають залишатися у формі.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про десерти, які варто спробувати кожному.
Інгредієнти:
Спочатку яблука потрібно натерти на великій тертці або тонкими скибками. Далі потрібно розім'яти виделкою та змішати з яблуками, бананом, корицею та додати родзинок.
Після цього розкладіть лаваш, викладіть начинку рівномірно, залишаючи краї. Скрутіть щільно рулетом, викладіть на деко, застелене пергаментом, змастити збитим яйцем верху та посипати кокосом.
Випікати при 180°С приблизно 20-25 хв до рум'яності.
Інгредієнти:
Подрібніть горіхи в блендері або кухонному комбайні до дрібної крихти. Додайте фініки, какао, сіль і спеції. Збивайте до утворення густої липкої маси.
Зліпіть кульки діаметром близько 2-3 см. Обваляйте у кокосовій стружці, какао чи насінні.
Поставте у холодильник на 30 хвилин для стабілізації.
Заморожені банани потрібно помістити у блендер. Далі додайте кокосове молоко, арахісову пасту, корицю та ваніль.
Після цього збивайте до стану густого морозива, за бажанням - поставте ще на 15 хвилин у морозильну камеру, щоб "схопилося".
Покладіть у склянку 2 ст. л. насіння чіа, додайте 100 мл рослинного молока, трішки ванілі та ягоди зверху. Залишіть на ніч у холодильнику та зранку їжте на сніданок.
Інгредієнти:
Всі інгредієнти потрібно змішати разом, розкласти у формочки та випікати 20-25 хв при 180 градусах.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Ольги Шаєвської та сайт Vege home cooking.