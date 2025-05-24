Сладкое без вреда для фигуры: топ-5 легких рецептов десертов

Наслаждаться десертами можно без вреда для фигуры. Существуют рецепты легких лакомств, которые не только радуют вкус, но и помогают оставаться в форме.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о десертах, которые следует попробовать каждому.
Ингредиенты:
Сначала яблоки нужно натереть на крупной терке или тонкими ломтиками. Далее нужно размять вилкой и смешать с яблоками, бананом, корицей и добавить изюм.
После этого разложите лаваш, выложите начинку равномерно, оставляя края. Сверните плотно рулетом, выложите на противень, застеленный пергаментом, смазать взбитым яйцом верха и посыпать кокосом.
Выпекать при 180°С примерно 20-25 мин до румяности.
Ингредиенты:
Измельчите орехи в блендере или кухонном комбайне до мелкой крошки. Добавьте финики, какао, соль и специи. Взбивайте до образования густой липкой массы.
Слепите шарики диаметром около 2-3 см. Обваляйте в кокосовой стружке, какао или семенах.
Поставьте в холодильник на 30 минут для стабилизации.
Замороженные бананы нужно поместить в блендер. Далее добавьте кокосовое молоко, арахисовую пасту, корицу и ваниль.
После этого взбивайте до состояния густого мороженого, по желанию - поставьте еще на 15 минут в морозильную камеру, чтобы "схватилось".
Положите в стакан 2 ст. л. семян чиа, добавьте 100 мл растительного молока, немного ванили и ягоды сверху. Оставьте на ночь в холодильнике и утром ешьте на завтрак.
Ингредиенты:
Все ингредиенты нужно смешать вместе, разложить в формочки и выпекать 20-25 мин при 180 градусах.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Ольги Шаевской и сайт Vege home cooking.