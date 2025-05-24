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Сладкое без вреда для фигуры: топ-5 легких рецептов десертов

Названы рецепты десертов, которые не вредят фигуре (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Наслаждаться десертами можно без вреда для фигуры. Существуют рецепты легких лакомств, которые не только радуют вкус, но и помогают оставаться в форме.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о десертах, которые следует попробовать каждому.

Рулет из лаваша, яблоками и бананом

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий - 1-2 листа
  • яблоки - 2 шт
  • банан - 1 шт
  • корица - по вкусу
  • горсть изюма или измельченных орешков - по желанию
  • яйцо - 1 шт (для смазывания)
  • кокосовая стружка или кунжут - для посыпки

Сначала яблоки нужно натереть на крупной терке или тонкими ломтиками. Далее нужно размять вилкой и смешать с яблоками, бананом, корицей и добавить изюм.

После этого разложите лаваш, выложите начинку равномерно, оставляя края. Сверните плотно рулетом, выложите на противень, застеленный пергаментом, смазать взбитым яйцом верха и посыпать кокосом.

Выпекать при 180°С примерно 20-25 мин до румяности.

Рулет с яблоком (фото: Freepik)

Трюфели из фиников и орехов

Ингредиенты:

  • финики без косточек - 200 г
  • орехи - 100 г (грецкие, миндаль, кешью или смесь)
  • какао-порошок - 2-3 ст. л.
  • кокосовая стружка или семена чиа - для обкатки (по желанию)
  • щепотка соли
  • корица, ваниль или кардамон - по вкусу

Измельчите орехи в блендере или кухонном комбайне до мелкой крошки. Добавьте финики, какао, соль и специи. Взбивайте до образования густой липкой массы.

Слепите шарики диаметром около 2-3 см. Обваляйте в кокосовой стружке, какао или семенах.

Поставьте в холодильник на 30 минут для стабилизации.

Трюфели из фиников и орехов (Freepik)

Кремовое банановое мороженое

Замороженные бананы нужно поместить в блендер. Далее добавьте кокосовое молоко, арахисовую пасту, корицу и ваниль.

После этого взбивайте до состояния густого мороженого, по желанию - поставьте еще на 15 минут в морозильную камеру, чтобы "схватилось".

Банановое мороженое (фото: Freepik)

Чиа-пудинг с кокосовым молоком

Положите в стакан 2 ст. л. семян чиа, добавьте 100 мл растительного молока, немного ванили и ягоды сверху. Оставьте на ночь в холодильнике и утром ешьте на завтрак.

Чиа-пудинг (фото: Freepik)

Творожные кексы без муки

Ингредиенты:

  • творог 5% - 200 г
  • яйцо - 1 шт
  • ягоды - горсть черники, малины и вишни
  • стевия/эритрит - по вкусу
  • овсяные хлопья или кокосовая стружка - 2 ст. л.
  • ваниль, корица

Все ингредиенты нужно смешать вместе, разложить в формочки и выпекать 20-25 мин при 180 градусах.

Творожные кексы без муки (фото: Freepik)

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Ольги Шаевской и сайт Vege home cooking.

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