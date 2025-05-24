Сладкое без вреда для фигуры: топ-5 легких рецептов десертов

Рулет из лаваша, яблоками и бананом

Ингредиенты:

лаваш тонкий - 1-2 листа

яблоки - 2 шт

банан - 1 шт

корица - по вкусу

горсть изюма или измельченных орешков - по желанию

яйцо - 1 шт (для смазывания)

кокосовая стружка или кунжут - для посыпки

Сначала яблоки нужно натереть на крупной терке или тонкими ломтиками. Далее нужно размять вилкой и смешать с яблоками, бананом, корицей и добавить изюм.

После этого разложите лаваш, выложите начинку равномерно, оставляя края. Сверните плотно рулетом, выложите на противень, застеленный пергаментом, смазать взбитым яйцом верха и посыпать кокосом.

Выпекать при 180°С примерно 20-25 мин до румяности.

Рулет с яблоком (фото: Freepik)

Трюфели из фиников и орехов

Ингредиенты:

финики без косточек - 200 г

орехи - 100 г (грецкие, миндаль, кешью или смесь)

какао-порошок - 2-3 ст. л.

кокосовая стружка или семена чиа - для обкатки (по желанию)

щепотка соли

корица, ваниль или кардамон - по вкусу

Измельчите орехи в блендере или кухонном комбайне до мелкой крошки. Добавьте финики, какао, соль и специи. Взбивайте до образования густой липкой массы.

Слепите шарики диаметром около 2-3 см. Обваляйте в кокосовой стружке, какао или семенах.

Поставьте в холодильник на 30 минут для стабилизации.

Трюфели из фиников и орехов (Freepik)

Кремовое банановое мороженое

Замороженные бананы нужно поместить в блендер. Далее добавьте кокосовое молоко, арахисовую пасту, корицу и ваниль.

После этого взбивайте до состояния густого мороженого, по желанию - поставьте еще на 15 минут в морозильную камеру, чтобы "схватилось".

Банановое мороженое (фото: Freepik)

Чиа-пудинг с кокосовым молоком

Положите в стакан 2 ст. л. семян чиа, добавьте 100 мл растительного молока, немного ванили и ягоды сверху. Оставьте на ночь в холодильнике и утром ешьте на завтрак.

Чиа-пудинг (фото: Freepik)

Творожные кексы без муки

Ингредиенты:

творог 5% - 200 г

яйцо - 1 шт

ягоды - горсть черники, малины и вишни

стевия/эритрит - по вкусу

овсяные хлопья или кокосовая стружка - 2 ст. л.

ваниль, корица

Все ингредиенты нужно смешать вместе, разложить в формочки и выпекать 20-25 мин при 180 градусах.

Творожные кексы без муки (фото: Freepik)