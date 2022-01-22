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Что приготовить из бананов, которые начинают портиться: эта вкусная выпечка удивит всех

Новина українською →
Суббота 22 января 2022 07:05
Что приготовить из бананов, которые начинают портиться: эта вкусная выпечка удивит всех Что приготовить из бананов, которые начали портиться (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бывают случаи, когда бананы залежались в доме и стали не первой свежести. Однако, не стоит их выбрасывать, ведь с ним можно приготовить ароматный и рыхлый хлеб. Он станет отличной заменой кексам и пирогам.

Рецептом бананового хлеба поделился шеф-повар Сергей Поканевич в Instagram.

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

  • яйца - 2 шт;
  • сахар - 100 г;
  • сливочное масло - 65 г;
  • бананы - 4-5 шт;
  • мука - 220 г;
  • разрыхлитель - 4 г;
  • корица - 1 ст. л.

Способ приготовления:

Так, сначала нужно взбить яйца с сахаром и маслом.

Далее бананы очистите от кожуры и разомните в пюре и добавьте в яичную массу.

После этого муку смешайте с разрыхлителем и корицей. Сухие ингредиенты смешайте с жидкими до однородности.

Затем форму смажьте маслом и вылейте тесто.

Отметим, что выпекать стоит при температуре 180 градусов примерно 1 час.

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