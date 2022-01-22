Что приготовить из бананов, которые начинают портиться: эта вкусная выпечка удивит всех

Бывают случаи, когда бананы залежались в доме и стали не первой свежести. Однако, не стоит их выбрасывать, ведь с ним можно приготовить ароматный и рыхлый хлеб. Он станет отличной заменой кексам и пирогам.

После этого муку смешайте с разрыхлителем и корицей. Сухие ингредиенты смешайте с жидкими до однородности.

Далее бананы очистите от кожуры и разомните в пюре и добавьте в яичную массу.

Так, сначала нужно взбить яйца с сахаром и маслом.

Ранее мы сообщали, что как спасти неудачный бисквит и в какой форме его нужно выпекать.

Также мы писали, что как легко и просто снизить калорийность питания.