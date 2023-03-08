Смачно та просто! Неймовірно легкий рецепт брауні без борошна та масла
Брауні люблять дорослі та діти, і не дивно – цей шоколадний десерт швидко став популярним. Приготувати брауні зовсім не складно і вже є багато рецептів, які сподобаються навіть тим, хто намагається схуднути.
Як приготувати брауні без борошна та масла, розповіла на своєму YouTube-каналі відома кулінарка Лілія Цвіт.
Що вам знадобиться
- Очищені банани – 500 г (4-5 шт.)
- Яйця – 4 шт.
- Мед (або цукор) – 2 ст. ложки
- Ванілін - щіпка
- Какао - 120 г
- Розпушувач - 2 ч. ложки
Як приготувати брауні
Кулінарка рекомендує використовувати для брауні банани, що дозріли, і навіть трохи перезрілі - аромат тоді буде яскравішим. Банани потрібно нарізати шматочками, додати яйця та мед. Якщо банани досить солодкі, можна обійтися без додаткового підсолоджувача.
Далі всю масу слід подрібнити блендером до однорідного стану. В отриману масу висипаємо какао, яке не лише надає шоколадного смаку, а й замінює борошно. А також додаємо розпушувач. Перемішуємо масу і ще раз перебиваємо блендером, щоб не було грудочок.
Форму для випікання застеляємо пергаментним папером і виливаємо отриману масу. Лопаткою акуратно вирівнюємо та розподіляємо у формі.
А потім відправляємо до розігрітої духовки. Випікаємо близько 1 години при температурі 160 градусів.
Дістаємо брауні з духовки та даємо охолонути. А поки - робимо глазур. Беремо чорний шоколад та вершки 20%. Розтоплюємо інгредієнти у мікрохвильовій печі короткими імпульсами.
Теплою глазур'ю змащуємо брауні та даємо повністю охолонути. А потім можна нарізати десерт на порції.
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