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Смачно та просто! Неймовірно легкий рецепт брауні без борошна та масла

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Середа 08 березня 2023 08:09
Смачно та просто! Неймовірно легкий рецепт брауні без борошна та масла Як приготувати брауні без борошна та масла (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Брауні люблять дорослі та діти, і не дивно – цей шоколадний десерт швидко став популярним. Приготувати брауні зовсім не складно і вже є багато рецептів, які сподобаються навіть тим, хто намагається схуднути.

Як приготувати брауні без борошна та масла, розповіла на своєму YouTube-каналі відома кулінарка Лілія Цвіт.

Що вам знадобиться

  • Очищені банани – 500 г (4-5 шт.)
  • Яйця – 4 шт.
  • Мед (або цукор) – 2 ст. ложки
  • Ванілін - щіпка
  • Какао - 120 г
  • Розпушувач - 2 ч. ложки

Як приготувати брауні

Кулінарка рекомендує використовувати для брауні банани, що дозріли, і навіть трохи перезрілі - аромат тоді буде яскравішим. Банани потрібно нарізати шматочками, додати яйця та мед. Якщо банани досить солодкі, можна обійтися без додаткового підсолоджувача.

Далі всю масу слід подрібнити блендером до однорідного стану. В отриману масу висипаємо какао, яке не лише надає шоколадного смаку, а й замінює борошно. А також додаємо розпушувач. Перемішуємо масу і ще раз перебиваємо блендером, щоб не було грудочок.

Форму для випікання застеляємо пергаментним папером і виливаємо отриману масу. Лопаткою акуратно вирівнюємо та розподіляємо у формі.

А потім відправляємо до розігрітої духовки. Випікаємо близько 1 години при температурі 160 градусів.

Дістаємо брауні з духовки та даємо охолонути. А поки - робимо глазур. Беремо чорний шоколад та вершки 20%. Розтоплюємо інгредієнти у мікрохвильовій печі короткими імпульсами.

Теплою глазур'ю змащуємо брауні та даємо повністю охолонути. А потім можна нарізати десерт на порції.

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати найдешевший медовик на кефірі.

А ще розповідали про те, як зробити легкі та повітряні сирники без яєць.

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