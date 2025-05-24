Солодке без шкоди для фігури: топ-5 легких рецептів десертів

Насолоджуватися десертами можна без шкоди для фігури. Існують рецепти легких ласощів, які не лише тішать смак, а й допомагають залишатися у формі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про десерти, які варто спробувати кожному.

Рулет з лаваша, яблуками та бананом

Інгредієнти:

лаваш тонкий - 1-2 листи

яблука - 2 шт

банан - 1 шт

кориця - за смаком

жменя родзинок або подрібнених горішків - за бажанням

яйце - 1 шт (для змащування)

кокосова стружка або кунжут - для посипки

Спочатку яблука потрібно натерти на великій тертці або тонкими скибками. Далі потрібно розім'яти виделкою та змішати з яблуками, бананом, корицею та додати родзинок.

Після цього розкладіть лаваш, викладіть начинку рівномірно, залишаючи краї. Скрутіть щільно рулетом, викладіть на деко, застелене пергаментом, змастити збитим яйцем верху та посипати кокосом.

Випікати при 180°С приблизно 20-25 хв до рум'яності.

Рулет з яблуком (фото: Freepik)

Трюфелі з фініків та горіхів

Інгредієнти:

фініки без кісточок - 200 г

горіхи - 100 г (волоські, мигдаль, кеш’ю або суміш)

какао-порошок - 2-3 ст. л.

кокосова стружка або насіння чіа - для обкатування (за бажанням)

дрібка солі

кориця, ваніль або кардамон - за смаком

Подрібніть горіхи в блендері або кухонному комбайні до дрібної крихти. Додайте фініки, какао, сіль і спеції. Збивайте до утворення густої липкої маси.

Зліпіть кульки діаметром близько 2-3 см. Обваляйте у кокосовій стружці, какао чи насінні.

Поставте у холодильник на 30 хвилин для стабілізації.

Трюфелі з фініків та горіхів (Freepik)

Кремове бананове морозиво

Заморожені банани потрібно помістити у блендер. Далі додайте кокосове молоко, арахісову пасту, корицю та ваніль.

Після цього збивайте до стану густого морозива, за бажанням - поставте ще на 15 хвилин у морозильну камеру, щоб "схопилося".

Бананове морозиво (фото: Freepik)

Чіа-пудинг з кокосовим молоком

Покладіть у склянку 2 ст. л. насіння чіа, додайте 100 мл рослинного молока, трішки ванілі та ягоди зверху. Залишіть на ніч у холодильнику та зранку їжте на сніданок.

Чіа-пудинг (фото: Freepik)

Сирні кекси без борошна

Інгредієнти:

сир 5% - 200 г

яйце - 1 шт

ягоди - жменя чорниці, малини та вишні

стевія/еритрит - за смаком

вівсяні пластівці або кокосова стружка - 2 ст. л.

ваніль, кориця

Всі інгредієнти потрібно змішати разом, розкласти у формочки та випікати 20-25 хв при 180 градусах.

Сирні кекси без борошна (фото: Freepik)