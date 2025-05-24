Сладкое без вреда для фигуры: топ-5 легких рецептов десертов
Наслаждаться десертами можно без вреда для фигуры. Существуют рецепты легких лакомств, которые не только радуют вкус, но и помогают оставаться в форме.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о десертах, которые следует попробовать каждому.
Рулет из лаваша, яблоками и бананом
Ингредиенты:
- лаваш тонкий - 1-2 листа
- яблоки - 2 шт
- банан - 1 шт
- корица - по вкусу
- горсть изюма или измельченных орешков - по желанию
- яйцо - 1 шт (для смазывания)
- кокосовая стружка или кунжут - для посыпки
Сначала яблоки нужно натереть на крупной терке или тонкими ломтиками. Далее нужно размять вилкой и смешать с яблоками, бананом, корицей и добавить изюм.
После этого разложите лаваш, выложите начинку равномерно, оставляя края. Сверните плотно рулетом, выложите на противень, застеленный пергаментом, смазать взбитым яйцом верха и посыпать кокосом.
Выпекать при 180°С примерно 20-25 мин до румяности.
Рулет с яблоком (фото: Freepik)
Трюфели из фиников и орехов
Ингредиенты:
- финики без косточек - 200 г
- орехи - 100 г (грецкие, миндаль, кешью или смесь)
- какао-порошок - 2-3 ст. л.
- кокосовая стружка или семена чиа - для обкатки (по желанию)
- щепотка соли
- корица, ваниль или кардамон - по вкусу
Измельчите орехи в блендере или кухонном комбайне до мелкой крошки. Добавьте финики, какао, соль и специи. Взбивайте до образования густой липкой массы.
Слепите шарики диаметром около 2-3 см. Обваляйте в кокосовой стружке, какао или семенах.
Поставьте в холодильник на 30 минут для стабилизации.
Трюфели из фиников и орехов (Freepik)
Кремовое банановое мороженое
Замороженные бананы нужно поместить в блендер. Далее добавьте кокосовое молоко, арахисовую пасту, корицу и ваниль.
После этого взбивайте до состояния густого мороженого, по желанию - поставьте еще на 15 минут в морозильную камеру, чтобы "схватилось".
Банановое мороженое (фото: Freepik)
Чиа-пудинг с кокосовым молоком
Положите в стакан 2 ст. л. семян чиа, добавьте 100 мл растительного молока, немного ванили и ягоды сверху. Оставьте на ночь в холодильнике и утром ешьте на завтрак.
Чиа-пудинг (фото: Freepik)
Творожные кексы без муки
Ингредиенты:
- творог 5% - 200 г
- яйцо - 1 шт
- ягоды - горсть черники, малины и вишни
- стевия/эритрит - по вкусу
- овсяные хлопья или кокосовая стружка - 2 ст. л.
- ваниль, корица
Все ингредиенты нужно смешать вместе, разложить в формочки и выпекать 20-25 мин при 180 градусах.
Творожные кексы без муки (фото: Freepik)
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Ольги Шаевской и сайт Vege home cooking.
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