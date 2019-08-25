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Солнце поджарит, дожди зальют: синоптик дала неоднозначный прогноз на понедельник

STYLERЖизнь    25.08.2019 - 14:35
Солнце поджарит, дожди зальют: синоптик дала неоднозначный прогноз на понедельник
Погода в Украине 26 августа (фото: коллаж РБК-Украина)

Наталка Диденко сообщила, кому ждать гроз и ливней

Погода в Украине 26 августа будет жаркой, порой даже слишком. Локальные грозы и дожди возможны только в Карпатах. Об этом сообщила в социальной сети Facebook на своей странице Наталка Диденко.

"Погоду минувших дней и нескольких грядущих можно было бы писать под копирку. Антициклон, практически одна воздушная масса, южная жара, восточного направления ветра, отсутствие дождей, разве что локальные грозы в Карпатах и ​​вокруг... Так будет и завтра", - пишет Диденко.

26 августа в Украине антициклон по имени Corina приведет сухую солнечную погоду. Дожди возможны исключительно в Карпатах и ​​в Прикарпатье.

Солнце поджарит, дожди зальют: синоптик дала неоднозначный прогноз на понедельникПогода в Украине 26 августа (фото: facebook.com/tala.didenko)

В понедельник температура воздуха будет держаться на отметке +26 +33 градуса. В Киеве будет сухо и солнечно, температура поднимется до 28 градусов.

"Кому надо свежее, 29 августа, в четверг, температура воздуха в столице понизится на несколько градусов, где-то до +23, +24 градусов", - отметила синоптик.

Напомним, на Японию обрушился тайфун "Корса". Ветер скоростью 35 метров в секунду переворачивал движущиеся автомобили, а о побережье бились шестиметровые волны. В сети публикуют шокирующие видео стихийного бедствия.

Мы публиковали видео чудесного спасения мужчины, который увернулся от падающего дерева во время урагана в Киеве.

Также РБК-Украина ранее писало, что в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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