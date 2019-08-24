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В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Новости » Общество    24.08.2019 - 08:13
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

С 24 по 27 августа в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность

В период с 24 по 27 августа на всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ГСЧС, с 24 по 27 августа в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Кроме того, с 24 по 27 августа по Киеву и Киевской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как писало РБК-Украина, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, из Украины постепенно уходит жара. В ближайшие дни в западных областях ожидается небольшое похолодание до +23.

По прогнозу Диденко, сегодня на Западе ожидается +24 +28 градусов, на Севере и в Винницкой области +27 +29 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будет жарко, +29 +34 градуса. Киев будет солнечно, без осадков, +27 градусов. Добавим, погода в Украине на выходных будет жаркой и дождливой. 24, 25 и 26 августа в некоторых регионах страны ожидаются сильные грозы, а в некоторые области придет экстремальная жара.

В Украине до конца недели сохранится пожарная опасность Сегодня в Украине малооблачно, днем до +33
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