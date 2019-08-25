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Сонце підсмажить, дощі заллють: синоптик дала неоднозначний прогноз на понеділок

STYLERЖиття    25.08.2019 - 14:35
Сонце підсмажить, дощі заллють: синоптик дала неоднозначний прогноз на понеділок
Погода в Україні 26 серпня (фото: колаж РБК-Україна)

Наталка Діденко повідомила, кому чекати гроз і злив

Погода в Україні 26 серпня буде спекотною, часом навіть занадто. Локальні грози і дощі можливі тільки в Карпатах. Про це повідомила в соціальній мережі Facebook на своїй сторінці Наталка Діденко.

"Погоду минулих днів і кількох прийдешніх можна було б писати під копірку. Антициклон, практично одна повітряна маса, південна спека, східного напрямку вітру, відсутність дощів, хіба що локальні грози в Карпатах і навколо... Так буде і завтра", - пише Діденко.

26 серпня в Україні антициклон по імені Corina призведе суху сонячну погоду. Дощі можливі лише в Карпатах та на Прикарпатті.

Сонце підсмажить, дощі заллють: синоптик дала неоднозначний прогноз на понеділокПогода в Україні 26 серпня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У понеділок температура повітря триматиметься на позначці +26 +33 градуси. У Києві буде сухо і сонячно, температура підніметься до 28 градусів.

"Кому треба свіже, 29 серпня, в четвер, температура повітря в столиці знизиться на кілька градусів, десь до +23, +24 градусів", - зазначила синоптик.

Нагадаємо, на Японію обрушився тайфун "Корса". Вітер швидкістю 35 метрів в секунду перевертав рухомі автомобілі, а шестиметрові хвилі поглинали побережжя. У мережі публікують шокуючі відео стихійного лиха.

Ми публікували відео чудесного порятунку чоловіка, який ухилився від падаючого дерева під час урагану в Києві.

Також РБК-Україна раніше писало, що в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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