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На Японию обрушился мощный тайфун: ветер подымает автомобили (видео)

STYLERПроисшествия    15.08.2019 - 17:07
На Японию обрушился мощный тайфун: ветер подымает автомобили (видео)
Тайфун "Кроса" в Японии (фото: accuweather.com)

Тайфун Кроса заставил семь тысяч японцев покинуть свои дома

Тайфун "Кроса" в четверг, 15 августа, накрыл юго-западную часть Японии. Мощная природная стихия из Тихого океана принесла на острова Сикоку, Кюсю и часть острова Хонсю проливные дожди и сильные ветры со скоростью около 35 метров в секунду, о побережье бьются шестиметровые волны. В сети появились видео бушующего тайфуна.

Сила ветра такая, что подымает движущиеся автомобили. Метеорологи предполагают, что количество осадков может достигнуть 800 миллиметров. Власти предупреждают об угрозах оползней, а в аэропортах отменили около 700 рейсов.

"Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане.

На Японию обрушился мощный тайфун: ветер подымает автомобили (видео)

Тайфун "Кроса" в Японии (скрин видео: YouTube)

По данным японского издания KyodoNews уже более семи тысяч жителей покинули свои дома. Разные источники сообщают о том, что от тайфуна пострадало от 16 до 21 человек.

Тайфун "Кроса" в Японии (видео: YouTube/Виолетта Боярская)

Также стало известно, что утром была спасена группа из 18 человек, среди которых были дети. Они не могли самостоятельно выбраться из-за стремительного разлива реки.

Тайфун "Кроса" в Японии (видео: YouTube/KyodoNews)

Ранее мы писали о том, что по Европе пронесся мощный торнадо. В результате стихии 14 человек получили различные травмы, около 100 домов полностью разрушены. В сети публикуют фото и видео последствий стихийного бедствия.

Напомним, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

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