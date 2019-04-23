Солнце и немного дождя: синоптики рассказали, каким областям не повезет

Погода в Украине в среду, 24 апреля, ожидается теплой и солнечно практически во всех областях страны. Местами ожидается потепление до +22 градусов. Однако, кое-где все-таки пройдет дождь. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода на востоке Украины ожидается солнечная и теплая. Ночные заморозки сменятся потеплением до +4 +6 градусов. Днем в регионе ожидается до +18 +20 градусов, в Днепре и Харькове до +22 градусов.

В южных областях осадки не прогнозируются, ночью в регионе от +3 до +8 градусов. Днем солнечно, +18 +22 градуса, в Одессе немного прохладнее, +15 +17 градусов. В Крыму ночью +4 +6 градусов, днем солнечно, +17 +19 градусов.

На севере тепло и солнечно. Ночью +5 +7 градусов, днем воздух прогреется до +20 +22 градусов.

В западных областях будет преимущественно тепло, солнечно и без осадков. Небольшой дождь пройдет только на Закарпатье. Ночью от +4 до +6 градусов, днем столбики термометров покажут +16 +20 градусов.

В центральной части страны без осадков, солнечно. Ночью +5 +7 градусов, днем потеплеет до +19 +21 градуса.

В столице 24 апреля будет солнечная теплая погода, осадки не прогнозируются. Ночью +6 +8 градусов, днем ожидается +20 +22 градуса.

Погода в Украине 24 апреля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик напугала украинцев прогнозом погоды на Пасху.

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