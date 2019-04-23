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На Украину надвигаются заморозки и сильный ветер

Новости » Общество    23.04.2019 - 09:12
На Украину надвигаются заморозки и сильный ветер
Фото: в Украине ожидаются заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Порывы ветра 23 апреля ожидаются в западных областях

Погода в Украине 23 апреля ожидается теплой, в ночное время ожидаются заморозки и сильный ветер на западе страны. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 23 апреля в большинстве областей ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3. Кроме того, сегодня в западных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

Также сообщается, что в связи с оттепелью 23 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Напомним, ранее сообщалось, что в западных областях ожидаются дожди и сильный ветер. В целом по стране без осадков, только ночью на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом.

Синоптик Наталья Диденко утверждает, что погода в Украине перед пасхальными праздниками будет постепенно улучшаться. В частности, температура воздуха будет подниматься до +17. В то же время на западе Украины южный и юго-восточный ветер будет усиливаться до штормовых значений.

 

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