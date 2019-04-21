Синоптик дала обнадеживающий прогноз на предпасхальную неделю

Погода в Украине на этой неделе порадует украинцев
Погода в Украине 22 апреля будет солнечной на большинстве территорий, лишь местами на Западе ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Наталка Диденко на своей Facebook-странице.
По словам синоптика, завтра днем температура воздуха прогреется до +12... +17 градусов.
Наталка Диденко дала оптимистичный прогноз на предпасхальную неделю. По ее словам, тепло с понедельника будет усиливаться, будет много солнца.
В Киеве днем будет малооблачно, солнечно, днем температура воздуха составит +14... +16 градусов.
Погода в Украине 22 апреля принесет потепление (фото: facebook.com/tala.didenko)
Синоптики Украинского гидрометцентра также предупредили о небольших дождях в Карпатском регионе.
По прогнозу синтоптиків ближайшей ночью будет довольно прохладно: на Западе от +3 до +5, в Центре +2... +4, а на Востоке от 0 до +3 тепла.
Ветер умеренный - 5-10 метров за секунду.
Укргидрометцентр также дал обнадеживающий прогноз на предпасхальную неделю. Будет сухо, за исключением небольших дождей кое-где на Западе. А от среды температурные указатели по Украине составят от +18 до +22 градусов.
Погода в Украине 22 апреля принесет потепление (фото: meteo.gov.ua)
Ранее мы писали о том, что синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящее тепло.
К слову, народный синоптик Леонид Горбань также рассказал, когда в Украину придет долгожданное потепление.