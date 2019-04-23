Сонце і трохи дощу: синоптики розповіли, яким областям не пощастить

Погода в Україні у середу, 24 квітня, очікується теплою і сонячно практично у всіх областях країни. Місцями очікується потепління до +22 градусів. Однак, подекуди все ж таки пройде дощ. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода на сході України очікується сонячна і тепла. Нічні заморозки зміняться потеплінням до +4 +6 градусів. Вдень в регіоні очікується до +18 +20 градусів, у Дніпрі та Харкові до +22 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, вночі від +3 до +8 градусів. Вдень сонячно, +18 +22 градуси, в Одесі трохи прохолодніше, +15 +17 градусів. У Криму вночі +4 +6 градусів, вдень сонячно, +17 +19 градусів.

На півночі тепло і сонячно. Вночі +5 +7 градусів, удень повітря прогріється до +20 +22 градусів.

У західних областях буде переважно тепло, сонячно і без опадів. Невеликий дощ пройде лише на Закарпатті. Вночі від +4 до +6 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +16 +20 градусів.

В центральній частині країни без опадів, сонячно. Вночі +5 +7 градусів, вдень потеплішає до +19 +21 градус.

У столиці 24 квітня буде сонячна тепла погода, опади не прогнозуються. Вночі +6 +8 градусів, вдень очікується +20 +22 градуси.

Погода в Україні 24 квітня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик налякала українців прогнозом погоди на Великдень.

А також розповідали про те, що синоптик дала обнадійливий прогноз на передвеликодній тиждень.