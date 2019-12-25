Солнечное затмение в декабре: как пережить и что делать категорически нельзя

Солнечное затмение в декабре 2019 года будет особенным, так как оно будет кольцевым. Астрологи объясняют, что такое явление бывает очень редко. Солнечное затмение пройдет 26 декабря, и оно станет опасным из-за того, что в этот день будет сильное влияние Земли.

Все события в этот день имеют большое значения для будущего, поэтому стоит держать в узде эмоции, исключить неприятные ситуации и оставаться в спокойном состоянии.

Что нужно сделать во время солнечного затмения

В этот день стоит заняться планированием. И это не только список планов того, что нужно успеть сделать до Нового года, но и спланировать ближайшие несколько месяцев или даже год.

Раскрыть свой потенциал и поставить цели. Астрологи отмечают, что в этот день удача будет на стороне тех, кто не сворачивает с намеченных путей и стремится к достижению своих целей. В этот день будет особенная энергетика, которая позволит раскрыть свои таланты.

Материализовать свои мысли. В это день стоит направить поток своих мыслей на позитив, удачу, успех и счастье, так как солнечное затмение очень чувствительно к тому, что происходит в головах. Все негативные мысли стоит отбросить и нацелиться на воплощение своих желаний.

Быть рядом с близкими людьми. 26 декабря сфера личной жизни и взаимоотношений с людьми станет очень важным аспектом. Стоит быть доброжелательным с родными, друзьями и коллегами по работе. Этот день может дать начало тесным связям с другими людьми на долгий период.

Что нельзя делать в день солнечного затмения

В этот день не стоит спешить с принятием важных решений, так как они могут негативно сказаться на будущем. Необдуманное решение может вызвать сожаление или привести к неприятным последствиям.

В этот день нельзя ссориться, так как энергетика дня очень сильна. Даже незначительная ссора может привести к глубокому конфликту, разрыву отношений и потери доверия со стороны близких людей. Стоит избегать любых конфликтов и отрицательных эмоций.

Не стоит тратить крупные суммы денег в этот день, так как покупки могут оказаться неудачными.

В день солнечного затмения не стоит рисковать, так как есть вероятность несчастных случаев. Если есть возможность отложить поездку – астрологи рекомендуют это сделать. Если нет – то за руль нужно садиться в хорошем настроении и отдохнувшим.

Также в этот день стоит избегать иллюзий и желания строить воздушные замки, так как в день солнечного затмения можно упустить что-то важное в реальной жизни и навредить своему будущему.