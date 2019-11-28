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Астролог назвал знаки Зодиака, которые разбогатеют к Новому году

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 06:28
Астролог назвал знаки Зодиака, которые разбогатеют к Новому году
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Каким знакам Зодиака декабрь принесет небывалое финансовое везение - в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 поведает о знаках Зодиака, которых ждет солидное увеличение материального достатка уже в декабре. Известный астролог Павел Глоба указал на два представителя зодиакального круга, которым небывало повезет в преддверии Нового года.

Тельцы

Тельцов удача и везение будут ждать буквально на каждом шагу. Павел Глоба уверен, что представители этого знака будут окрылены успехом от всего происходящего в их жизни. Уже в начале месяца Тельцы могут получить повышение на работе, которое принесет увеличение ежемесячного дохода. Начальство наконец-то обратит внимание на их заслуги и в качестве бонуса одарит Тельцов новогодней премией.

Тем не менее, астролог предупреждает о возможных проблемах со здоровьем и советует почаще отдыхать и не перенапрягаться эмоционально.

Астролог назвал знаки Зодиака, которые разбогатеют к Новому году

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козероги

Козерогов к концу 2019 года ожидает множество личных успехов. Астролог уверен, что планеты вознаградят представителей этого знака Зодиака за проявленное упорство и трудолюбие. На работе Козерогов будут хвалить и всячески поощрять. Все приложенные усилия принесут финансовый успех уже в начале декабря.

Что касается личной жизни, то здесь все будет спокойно и гармонично. А одиноким Козерогам представится возможность встретить вторую половинку до конца этого года.

К слову, ранее Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых в декабре могут постигнуть крупные неудачи, а также рассказал, как справиться с трудностями.

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