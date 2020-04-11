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Солнечно и до +19: синоптики дали прогноз погоды на католическую пасху

STYLERЖизнь    11.04.2020 - 20:27
Солнечно и до +19: синоптики дали прогноз погоды на католическую пасху
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики дали теплый прогноз на католическую пасху

Погода в Украине 12 апреля, в воскресенье, будет солнечной и теплой. В западных областях температура будет самой высокой – до +19 градусов. При этом ожидается солнечная погода переменной облачностью во всех регионах.

По данным синоптиков, температура в Украине 12 апреля будет достигать +9… +19 градусов. Только в некоторых западных и областях, по данным экспертов, ожидается по-настоящему теплая погода +14… +19 градусов тепла. При этом в остальных областях +11… + 14 градусов. В Одесской, Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областях - +9… +11 градусов. В ночное время по всей стране, за исключением южных регионов, заморозки до -1… -3 градусов.

Солнечно и до +19: синоптики дали прогноз погоды на католическую пасху

Погода в Украине 12 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

В Киеве 12 апреля уровень тепла будет держаться у отметок +11… +13 градусов. Ночью заметно холоднее – от -1 до -3 градусов.

При этом в течение дня погода в Украине будет солнечной. Синоптики также предупреждают о порывах ветра до 3-8 м/с.

"12 апреля в западных, северных, центральных и восточных областях сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5 ° (II уровень опасности - оранжевый)", - отмечают в метеорологическом предупреждении синоптики.

Напомним, что ранее была названа дата, когда в Киеве будет высокая концентрация дыма из Чернобыля.

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