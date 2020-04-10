Когда в Киеве будет высокая концентрация дыма из Чернобыля: названа дата

Пожар в Чернобыле (коллаж: РБК-Украина, фото: Бабель)

Дым от пожара в Чернобыльской зоне придет в Киев и область

Пожар в Чернобыле пытаются безуспешно потушить уже неделю. Дым от горения зоны отчуждения с повышенной концентрацией радиоактивного нуклида - цезия Cs-137 доходит до близлежащих районов. В Государственном научно-техническом центре по ядерной безопасности рассказали, когда последствия горения дойдут до Киева и прилегающих к столице районов.

В пресс-службе ведомства рассказали, что при помощи системы поддержки принятия решений RODOS и на основе прогноза погоды они смоделировали, как дым от пожара будет распространятся по Киевской области.

Самая высокая концентрация загрязненного воздуха в Киеве будет с 03:00 10 апреля по 03:00 11 апреля.

Траектория движения дыма будет проходить через территорию Иванковского, Бородянского и Вышгородского районов Киевской области и Киев.

Пожар в Чернобыльской области (фото: Бабель)

При этом в центре по ядерной безопасности отмечают, что концентрация Cs-137 в воздухе не представляет угрозы для жизни и здоровья людей, хотя и будут повышены.

Кроме того, согласно прогнозу погоды, дым может развеяться уже 12-13 апреля, когда в Киеве и области ожидается сильный ветер.

Ранее мы писали, что лидер Rammstein Тилль Линдеманн появился в Чернобыльской зоне отчуждения, где покатался на заброшенной карусели.