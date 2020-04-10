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Целая неделя жары: в Украину придет настоящее апрельское чудо

STYLERЖизнь    10.04.2020 - 21:03
Целая неделя жары: в Украину придет настоящее апрельское чудо
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в апреле на протяжении недели будет радовать украинцев настоящим теплом

Погода в Украине будет невероятно теплой во последней декаде апреля. В страну придет целая неделя настоящей весенней жары. Когда погода порадует украинцев - в прогнозе синоптиков Gismeteo, AccuWeather и Метеопрог на Styler.

Так, согласно данным Gismeteo, апрельское чудо произойдет в Украине с 20 по 26 апреля - сразу же после Пасхи. Тогда температура воздуха будет достигать значений днем до +24 градусов, придут теплые до +14 градусов ночи.

Но прежде украинцам стоит ждать сильного похолодания, снега и заморозков, пик которых придется на 14-15 апреля, после чего до самой Пасхи установится умеренно теплая погода.

Ниже прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Целая неделя жары: в Украину придет настоящее апрельское чудоЦелая неделя жары: в Украину придет настоящее апрельское чудоЦелая неделя жары: в Украину придет настоящее апрельское чудоЦелая неделя жары: в Украину придет настоящее апрельское чудо

Погода в Украине (фото: gismeteo.ua)

Синоптики AccuWeather в прогнозе на три недели по Киеву менее оптимистичны относительно высоких температур, но их графики также говорят, что неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля будет самой теплой.

Целая неделя жары: в Украину придет настоящее апрельское чудо

Погода в Киеве на три недели (скрин: accuweather.com)

На ресурсе Метеопрог погодная диаграмма на две недели также говорит, что после Пасхи начнет стремительно теплеть.

Целая неделя жары: в Украину придет настоящее апрельское чудо

Погода в Киеве на две недели (скрин: accuweather.com)

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