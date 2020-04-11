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Сонячно і до +19: синоптики дали прогноз погоди на католицьку пасху

STYLERЖиття    11.04.2020 - 20:27
Сонячно і до +19: синоптики дали прогноз погоди на католицьку пасху
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Синоптики дали теплий прогноз на католицьку пасху

Погода в Україні 12 квітня, в неділю, буде сонячною і теплою. У західних областях температура буде найвищою – до +19 градусів. При цьому очікується сонячна погода з мінливою хмарністю у всіх регіонах.

За даними синоптиків, температура в Україні 12 квітня буде досягати +9... +19 градусів. Тільки в деяких західних областях, за даними експертів, очікується по-справжньому тепла погода +14... +19 градусів тепла. При цьому в інших областях +11... + 14 градусів. В Одеській, Харківській, Сумській, Луганській і Донецькій областях - +9... +11 градусів. У нічний час по всій країні, за винятком південних регіонів, заморозки до -1... -3 градусів.

Сонячно і до +19: синоптики дали прогноз погоди на католицьку пасху

Погода в Україні 12 квітня (скріншот: meteo.gov.ua)

У Києві 12 квітня рівень тепла буде триматися у позначок +11... +13 градусів. Вночі помітно холодніше – від -1 до -3 градусів.

При цьому протягом дня погода в Україні буде сонячною. Синоптики також попереджають про пориви вітру до 3-8 м/с.

"12 квітня в західних, північних, центральних і східних областях сильні заморозки (на поверхні грунту та в повітрі 0-5 ° (II рівень небезпеки - помаранчевий)", - відзначають в метеорологічному попередженні синоптики.

Нагадаємо, що раніше була названа дата, коли в Києві буде висока концентрація диму з Чорнобиля.

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