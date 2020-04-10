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Вербное воскресенье 2020: какой будет погода на праздник

STYLERЖизнь    10.04.2020 - 14:55
Вербное воскресенье 2020: какой будет погода на праздник
Погода на Вербное воскресенье (Коллаж РБК-Украина)

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Вербное воскресенье, 12 апреля

Прогноз погоды в Украине на Вербное воскресенье порадует граждан страны. В этот день, 12 апреля осадков не предвидится, температура будет комфортной по всей стране. Температура воздуха ожидается до +12 градусов тепла. Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко.

"В Вербное воскресенье во всех областях Украины осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится. Субботний северо-западный порывистый ветер сменится в воскресенье юго-западным", - предупредила синоптик.

В Киеве в воскресенье дождей не будет. Температура воздуха достигнет +13 градусов тепла. В понедельник в столице потеплеет до +17 градусов.

Также Диденко предупредила украинцев о надвигающемся похолодании. Дожди с мокрым снегом придут в нашу страну с 14 апреля. Обещают даже заморозки.

"Во вторник, среду, 14-15 апреля, в Украине ожидается резкое изменение погоды. Температура воздуха упадет днем ​​до +4 +10 градусов, в ночь на 15-апреля к нулю и заморозков. И, что особенно обратите внимание, во вторник и среду вместе с дождем, который принесет активный атмосферный фронт, в Украине ожидается также и мокрый снег!" - сказала синоптик.

Вербное воскресенье 2020: какой будет погода на праздникСиноптическая карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Как мы ранее писали, синоптики предупредили о резком похолодании в Украине.

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