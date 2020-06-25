Солнечная и сухая погода: синоптик обрадовала украинцев прогнозом

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Синоптик рассказала о погоде на 26 июня

Погода в Украине 26 июня, в последний рабочий день недели ожидается жаркой и солнечной. Пятница в стране будет знойной, так как в страну пришел антициклон под названием Utz. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По словам синоптика, локальные дожди пройдут на северо-востоке страны и в Прикарпатье.

"Локально польет на северо-востоке, а также дожди с грозами вновь пройдут в Прикарпатье", - предупредила Диденко.

Температура воздуха в пятницу, 26 июня, поднимется до +26 + 32 градусов, на Западе страны будет свежее, от +24 до +28 градусов.

По словам Диденко, в столице Украины дождей не прогнозируется, температура воздуха будет от +28 + 30 градусов.

В Киеве ближайшие осадки прогнозируются на День конституции - 28 июня.

Напомним, в четырех западных областях ливни вызвали масштабное наводнение, затопило автомагистрали и дома.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что вчера ночью уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку.

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Автор: Людмила Жукова