В Черновцах затопило улицы и крупнейший рынок

Фото: паводок в Черновцах (molbuk ua)

Уровень воды в реке Прут перешел критическую отметку

Сегодня ночью уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку. В результате чего затопило улицы, коммунальное предприятие города "Калиновский рынок" и частный рынок.

Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

Кроме того, гидрометцентр прогнозирует, что пиковый показатель прибытия реки, который может нести угрозу для рынка, ожидается сегодня примерно в обеденное время. Он может составлять 6 метров.

Опубліковано Іваном Гончарюком Вівторок, 23 червня 2020 р.

Также глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук написал на своей странице в Facebook, что в области работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"В случае необходимости, звоните на "горячую линию" +30989362550", - написал он.

Через паводок в Чернівецькій області пошкоджено газорозподільчі підземні й надземні газопроводи. Через вимивання ґрунтів відбувається просідання опор надводного переходу між селами Джурі та Банилів у Вижницькому районі. Газопровід забезпечує розподіл блакитного палива до більше, ніж 2,5 тис. споживачів в 7 семи населених пунктах. Найбільше постраждали від стихії Вижницький, Хотинський та Кіцманський райони. Наразі в області працює 15 бригад АДС, в найбільш постраждалих районах сформовано додаткові бригади та проведено підготовку до можливого оперативного відключення. Опубліковано АТ "Чернівцігаз" Вівторок, 23 червня 2020 р.

Сообщается, что на реке Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка 680-730 см над нулем поста.

Напомним, опубликовано видео последствий паводков в Ивано-Франковской области.

Также сообщалось, что в западные области отправили Нацгвардию и авиацию МВД.

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Автор: Анастасия Рокитна