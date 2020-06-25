Сонячна і суха погода: синоптик порадувала українців прогнозом

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Синоптик розповіла про погоду на 26 червня

Погода в Україні 26 червня, в останній робочий день тижня очікується спекотною і сонячною. П'ятниця в країні буде спекотною, через те, що в країну прийшов антициклон під назвою Utz. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптика, локальні дощі пройдуть на північному сході країни, та на Прикарпатті.

"Локально поллє на північному сході, а також дощі з грозами знову пройдуть в Прикарпатті", - попередила Діденко.

Температура повітря в п'ятницю, 26 червня, підніметься до +26 + 32 градусів, на Заході країни буде трохи свіжіше, від +24 +28 градусів.

За словами Діденко, в столиці України дощів не прогнозується температура повітря буде від +28 + 30 градусів.

В Києві найближчі опади прогнозуються на День конституції - 28 червня.

Нагадаємо, у чотирьох західних областях зливи викликали масштабну повінь, затопила автомагістралі і вдома.

Також РБК-Україна раніше писало, що вчора вночі рівень води у річці Прут в межах міста Чернівці перейшов критичну позначку.

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Автор: Людмила Жукова