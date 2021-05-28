Солистка Go_A получила престижную премию: гордость Украины!

"Сегодня имел честь вручить солистке группы Go_A Екатерине Павленко специальную награду всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". Екатерина недавно потрясла всю Украину. И это было настолько сделано по-украински", - описал свои эмоции Стефанчук.

Он отметил, что украинская песня коллектива не оставила равнодушным ни одного украинца.

"Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах - заставила объединиться. В самой песне были переплетены мотивы современных танцевальных битов, волшебного этнического вокала и мощного гитарного драйва", - написал Стефанчук.

По словам правоведа, участие в Евровидении 2021 для певицы - это только начало.

"Победа Екатерины Павленко доказывает: единственное, чем мы можем соревноваться друг с другом - это то, кто из нас больше любит и делает для Украины. Я уверен, что для такой талантливой исполнительницы и настоящей патриотки своей Родины участие в Евровидении - это только начало большой книги", - резюмировал он.

Екатерина Павленко получила престижную награду (фото: facebook.com/stefanchuk.official)