Солістка Go_A отримала престижну премію: гордість України!

"Сьогодні мав честь вручити солістці групи Go_A Катерині Павленко спеціальну нагороду Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття". Катерина нещодавно потрясла всю Україну. І це було настільки зроблено по-українськи", - описав свої емоції Стефанчук.

Він зазначив, що українська пісня колективу не залишила байдужим жодного українця.

"Вона виконала важливу і початкову місію в наших серцях - змусила об'єднатися. У самій пісні були переплетені мотиви сучасних танцювальних бітів, чарівного етнічного вокалу і потужного гітарного драйву", - написав Стефанчук.

За словами правознавця, участь у Євробаченні 2021 для співачки - це тільки початок.

"Перемога Катерини Павленко доводить: єдине, чим ми можемо змагатися один з одним - це те, хто з нас більше любить і робить для України. Я впевнений, що для такої талановитої виконавиці і справжньої патріотки своєї Батьківщини участь в Євробаченні - це тільки початок великої книги", - резюмував він.

Катерина Павленко отримала престижну нагороду (фото: facebook.com/stefanchuk.official)