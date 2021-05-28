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Солістка Go_A отримала престижну премію: гордість України!

Автор: Людмила Жукова

Солістка групи Go_A Катерина Павленко отримала в Києві престижну нагороду. Їй вручили премію "Жінка III тисячоліття" за незрівнянно представлений образ нашої країни на Євробаченні 2021.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив український правознавець і державний діяч Руслан Стефанчук.

"Сьогодні мав честь вручити солістці групи Go_A Катерині Павленко спеціальну нагороду Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття". Катерина нещодавно потрясла всю Україну. І це було настільки зроблено по-українськи", - описав свої емоції Стефанчук.

Він зазначив, що українська пісня колективу не залишила байдужим жодного українця.

"Вона виконала важливу і початкову місію в наших серцях - змусила об'єднатися. У самій пісні були переплетені мотиви сучасних танцювальних бітів, чарівного етнічного вокалу і потужного гітарного драйву", - написав Стефанчук.

За словами правознавця, участь у Євробаченні 2021 для співачки - це тільки початок.

"Перемога Катерини Павленко доводить: єдине, чим ми можемо змагатися один з одним - це те, хто з нас більше любить і робить для України. Я впевнений, що для такої талановитої виконавиці і справжньої патріотки своєї Батьківщини участь в Євробаченні - це тільки початок великої книги", - резюмував він.

Катерина Павленко отримала престижну нагороду (фото: facebook.com/stefanchuk.official)

Раніше повідомлялося, що фронтмен Måneskin назвав пісню українців Go_A найкращою на Євробаченніі.

Читайте також, що українці Go_A у фіналі зірвали шквал оплесків.

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