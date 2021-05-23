Фронтмен Måneskin назвал песню украинцев Go_A лучшей на Евровидении
На пресс-конференции после финала Евровидения в Роттердаме 22 мая фронтмен группы Måneskin Давид Дамиано назвал украинскую песню "Shum" группы Go_A лучшей на конкурсе в этом году.
Об этом 22-летний рокер высказался во время пресс-конференции по итогам конкурса.
"Украина. Невероятная!!!" - ответил он на вопрос журналиста, представители какой страны им понравились больше всего.
Скрин: Давид Дамиано из Måneskin назвал украинцев лучшими на конкурсе
Отметим, что Украина по результатам зрительского голосования заняла второе место после итальянцев. Но в сумме с голосами жюри Go_A стали пятыми на международном конкурсе.
Тройка лидеров по результатам зрительского голосования выглядит так:
- Måneskin (Италия) - 318 баллов
- Go_A (Украина) - 267 баллов
- Барбара Прави (Франция) - 251 балл
Украинцы показали невероятное самобытное шоу с песней на украинском языке, которая вызвала восторг у поклонников со всего мира.
Видео: Go_A в финале Евровидения
Напомним, что финал Евровидения состоялся 22 мая в Роттердаме. Первое место, как и прогнозировали букмекеры, заняла итальянская рок-группа Måneskin, исполнив хит Zitti e Buoni на родном языке.
Ранее мы писали также, что солист Måneskin оконфузился после победы на Евровидении. У парня треснули штаны в "интересном месте".