Солистка Go_A рассказала, с кем сдружилась группа из участников Евровидения: "даже познакомилась с его мамой"

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко рассказала, как музыканты после окончания Евровидение 2021, на котором заняли 5 место с песней "Shum", устроили яркую вечеринку, с кем из участников конкурса подружились, договорились о творческих коллаборациях, а также как артисты отрывались на выступлениях друг друга в Гранд-финале.

Как выглядела тусовка на карантинном Евровидении

"Несмотря на то, что мы были полностью ограничены по делегациям, там было полное дистанцирование, мы постоянно ходили в масках, мы не имели право выйти из гримерки без маски, но мы все таки как то умудрялись встречаться, приходить друг к другу в гости. К сожалению не было никакой вечеринки, но после финала мы все таки сами ее уже устроили", - отметила вокалистка Go_A.

Екатерина объяснила, что пати организовали уже несмотря на правила, так как настроение у всех было очень приподнятое. Артисты отмечали окончание конкурса в специальном бабле в отеле в Роттердаме, где собрались все делегации (туда можно было попасть уже после прохождения ПЦР-теста, который проводили каждые 48 часов, и после этого активировали бейдж).

"И вот после финала мы вышли в холл, где в теннис можно было поиграть, в футбол, то есть сделали для нас такую локацию, и там уже устроили настоящий рок-н-ролл. Все были очень веселые, все были очень радостные, мы там обнимались, фотографировались наконец без масок... Надеюсь, что у всех все хорошо", - рассказала она.

С какими артистами Go_A больше всего подружились и с кем договорились о коллаборациях

Екатерина рассказала, что у музыкантов особо теплые отношения сложились с группой Måneskin из Италии, победителями Евровидения, с Джоном Мухарремаем (Gjon's Tears) из Швейцарии, группой Blind Channel из Финляндии, группой The Roop из Литвы.

"Больше всего подружились с итальянцами и с финнами, потому что это рокеры, и как то один другого почувствовали. И лично я подружилась с Джоном Тирсом из Швейцарии, и даже познакомилась с его мамой. И также нашими соседями были литовцы - мы с литовцами очень классно затусили", - говорит солистка Go_A.

Павленко добавила, что лично ее фаворитом стал именно Gjon's Tears, потому что "когда он пел, то у всех были мурашки - и это просто что-то невероятное".

"С Джоном мы договорились записать коллаборацию еще год назад, когда еще было Евровидение 2020, но после отмены конкурса, и всем нужно было готовить песни новые, и оно все затянулось так. А в этом году договорились, что уже точно нужно делать коллаборацию, потому что мы познакомились вживую, мы поняли, насколько мы близки, и это классно. Также с итальянцами - итальянцы тоже в восторге от нас, мы в восторге от них. Ведь вживую это звучит так классно!" - рассказала Екатерина.

Какая была атмосфера на Евровидении

Вокалистка Go_A призналась, что раньше не очень понимала еврофанов, которые каждый год ездят на Евровидение, целый год за ним следят, и живут им. Но когда попала в эту атмосферу, то "поняла, в чем вообще прикол". Павленко назвала этот конкурс невероятным мероприятием с невероятными людьми, которые там находятся, и которых объединила музыка.

"Мы с финнами, когда итальянцев объявили победителями, и они выходили второй раз выступать, мы с финнами просто развалили там забор - мы прыгали, устроили там слэм под сценой", - вспоминает она.

Екатерина также рассказала, что группа видела и чувствовала замечательную реакцию зала на их песню "Шум", и не только от артистов и участников делегаций.

После выступления Go_A конкурсантов не могли успокоить

"Нам респектовала даже нидерландская полиция! Я шла из гримерки за водичкой, и они меня остановили и сказали, что мы крутые, и они за нас голосуют. Показали телефоны, и там СМС-ки с номером "15" в полуфинале. И это максимально круто! И мы приезжали в отель, выходили люди на балкон, и включали нашу музыку, и это было очень классно!" - поделилась она впечатлениями.

Солистка Go_A вспомнила также эпизод, когда уже после выступления в финале группа возвращалась со сцены, чтобы сесть за свой столик, и в это время организаторы не могли успокоить зал.

"После нас должна была выходить француженка, и такая медленная песня, а зал просто там устроил полный слэм на трибунах, и они не могли успокоить их, чтобы запустить следующий номер, и так немножко задержалась из-за этого съемка", - говорит Екатерина.

Видео: солистка Go_A поделилась впечатлениями от Евровидения 2021