UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Всплыли фото возлюбленной победителя Евровидения 2021: как она выглядит

Автор: Тетяна Самарук

Солист группы-победителя "Евровидения 2021" Maneskin Дамиано Дивид признался, что имеет серьезные отношения.

Об этом он рассказал в интервью для американского журнала Vanityfair.

Так, музыкант официально подтвердил роман с моделью Джорджией Солер, слухи о котором ходили еще с мая.

На вопросы о личной жизни, Дамиано ответил, что ему больше нечего скрывать.

"Под моим домом днем и ночью дежурили папарацци. Так что после четырех лет отношений я вспомнил ее имя. Папарацци все еще на месте, но, по крайней мере, мне больше не нужно ничего скрывать", - говорит солист.

В комментариях пользователи отказывают верить, что у певца есть девушка. Но одновременно заявляют, что якобы пара разошлась, ведь они редко появлялись вместе на публике.

Однако Дамиано все же подтвердил, что его сердце занято.

Фото: Дамиано Давид с девушкой (instagram.com/maneskin.bulgaria)

Ранее мы сообщали, что победителей Евровидения 2021 обвинили в плагиате.

Также стало известно, где пройдет Евровидение 2022, кто в нем примет участие и когда уже можно покупать билеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины евровидение 2021