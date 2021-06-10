Всплыли фото возлюбленной победителя Евровидения 2021: как она выглядит

Солист группы-победителя "Евровидения 2021" Maneskin Дамиано Дивид признался, что имеет серьезные отношения.
Об этом он рассказал в интервью для американского журнала Vanityfair.
Так, музыкант официально подтвердил роман с моделью Джорджией Солер, слухи о котором ходили еще с мая.
На вопросы о личной жизни, Дамиано ответил, что ему больше нечего скрывать.
"Под моим домом днем и ночью дежурили папарацци. Так что после четырех лет отношений я вспомнил ее имя. Папарацци все еще на месте, но, по крайней мере, мне больше не нужно ничего скрывать", - говорит солист.
В комментариях пользователи отказывают верить, что у певца есть девушка. Но одновременно заявляют, что якобы пара разошлась, ведь они редко появлялись вместе на публике.
Однако Дамиано все же подтвердил, что его сердце занято.
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