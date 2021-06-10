Спливли фото коханої переможця Євробачення 2021: як вона виглядає

Так, музикант офіційно підтвердив роман з моделлю Джорджією Солері, чутки про який ширилися ще з травня.

На запитання про особисте життя, Даміано відповів, що йому більше немає чого приховувати.

"Під моїм будинком вдень і вночі чергували папараці. Так що після чотирьох років стосунків я згадав її ім'я. Папараці все ще на місці, але, принаймні, мені більше не потрібно нічого приховувати", - каже соліст.

На запитання про особисте життя, Даміано відповів, що йому більше немає чого приховувати.

"Під моїм будинком вдень і вночі чергували папараці. Так що після чотирьох років стосунків я згадав її ім'я. Папараці все ще на місці, але, принаймні, мені більше не потрібно нічого приховувати".

У коментарях користувачі відмовляють вірити, що у співака є дівчина. Та водночас заявляють, що нібито пара розійшлась, адже вони рідко з'являлися разом на публіці.

Однак Даміано все ж таки підтвердив, що його серце зайняте.

Фото: Даміано Давид з дівчиною (instagram.com/maneskin.bulgaria)