Спливли фото коханої переможця Євробачення 2021: як вона виглядає

Соліст гурту-переможця "Євробачення 2021" Maneskin Даміано Дивид зізнався, що має серйозні стосунки.
Про це він розповів в інтерв'ю для американського журналу Vanityfair.
Так, музикант офіційно підтвердив роман з моделлю Джорджією Солері, чутки про який ширилися ще з травня.
На запитання про особисте життя, Даміано відповів, що йому більше немає чого приховувати.
"Під моїм будинком вдень і вночі чергували папараці. Так що після чотирьох років стосунків я згадав її ім'я. Папараці все ще на місці, але, принаймні, мені більше не потрібно нічого приховувати", - каже соліст.
На запитання про особисте життя, Даміано відповів, що йому більше немає чого приховувати.
"Під моїм будинком вдень і вночі чергували папараці. Так що після чотирьох років стосунків я згадав її ім'я. Папараці все ще на місці, але, принаймні, мені більше не потрібно нічого приховувати".
У коментарях користувачі відмовляють вірити, що у співака є дівчина. Та водночас заявляють, що нібито пара розійшлась, адже вони рідко з'являлися разом на публіці.
Однак Даміано все ж таки підтвердив, що його серце зайняте.
Раніше ми повідомляли, що переможців Євробачення 2021 звинуватили в плагіаті.
Також стало відомо, де пройде Євробачення 2022, хто в ньому візьме участь і коли вже можна купувати квитки.