Победителей Евровидения 2021 обвинили в плагиате: просто сравните две песни

Так, нидерландские музыканты утверждают, что "Zitti E Buoni" буквально содран с их песни "You want it, you got it" (в переводе - "Ты хочешь это, ты получаешь это").

Тем не менее один из участников The Vendettas Йорис Линссен высказал сомнение, можно ли считать плагиатом, когда песня итальянцев очень похожа на песню, написанную еще до рождения участников Maneskin.

Всем четырем музыкантам группы всего 20 лет "с хвостиком", а 22-летний Девид Дамиано - вокалист - самый старший.

"Теперь предстоит понять, плагиат ли это. Молодые люди, естественно, еще не родились во времена нашей группы. Но участники Maneskin сами отмечали, что рок-н-ролл никогда не умирает", - заявил Лиссенс.

Рокер призвал музыкальных экспертов быть внимательнее и тщательно проверять песни для конкурса на плагиат, чтобы не было подобных скандалов.

Видео: Сравнение песен Maneskin и The Vendettas