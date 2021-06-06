ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Победителей Евровидения 2021 обвинили в плагиате: просто сравните две песни

Новина українською →
Воскресенье 06 июня 2021 09:51
Победителей Евровидения 2021 обвинили в плагиате: просто сравните две песни Фото: Победители Евровидения Maneskin (facebook.com/EurovisionSongContest)
Автор: Светлана Мащенко

Победителей Евровидения 2021, итальянских рокеров Maneskin, обвинили в плагиате. Их взрывной хит "Zitti E Buoni" (в переводе - "Сидите и не высовывайтесь") якобы очень похож на рок-хит 1992 года, написанный нидерландским коллективом.

Об этом группа The Vendettas заявила в эфире немецкого канала RTL.

Так, нидерландские музыканты утверждают, что "Zitti E Buoni" буквально содран с их песни "You want it, you got it" (в переводе - "Ты хочешь это, ты получаешь это").

Тем не менее один из участников The Vendettas Йорис Линссен высказал сомнение, можно ли считать плагиатом, когда песня итальянцев очень похожа на песню, написанную еще до рождения участников Maneskin.

Всем четырем музыкантам группы всего 20 лет "с хвостиком", а 22-летний Девид Дамиано - вокалист - самый старший.

"Теперь предстоит понять, плагиат ли это. Молодые люди, естественно, еще не родились во времена нашей группы. Но участники Maneskin сами отмечали, что рок-н-ролл никогда не умирает", - заявил Лиссенс.

Рокер призвал музыкальных экспертов быть внимательнее и тщательно проверять песни для конкурса на плагиат, чтобы не было подобных скандалов.

Видео: Сравнение песен Maneskin и The Vendettas

Напомним, что молодые итальянские рокеры уверено заняли первое место на Евровидении 2021 в Роттердаме с песней "Zitti E Buoni". Украинцы Go_A с песней "Shum" стали пятыми по результатам голосования зрителей и жюри.

Недавно же стало известно, где пройдет Евровидение 2022, кто в нем примет участие и когда уже можно покупать билеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Евровидение
LITE
Дожди и грозы: синоптики огорчили прогнозом погоды
Дожди и грозы: синоптики огорчили прогнозом погоды