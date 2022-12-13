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Солимо швидку червону рибу за найкращим рецептом: лише година і на стіл!

Ідеальна червона риба (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Який новорічний стіл без червоної риби? Якщо засолити її самостійно, вийде і смачніше і, звичайно ж, дешевше.

Рецептом поділилася українська кулінарка Alina FooDee.

Складові:

  • Сьомга – 500-600 г
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Цукор – 0,5 ст. л.

Покрокове приготування

Рибу очистіть від луски, видаліть хребет, ребра та кістки. Шкіру залиште.

Сіль змішайте із цукром.

Посипте рибу цукром з усіх боків.

Як отримати готову рибу за годину

Якщо необхідно засолити рибу дуже швидко, то наріжте її шматочками завтовшки 1 см, і посипте сумішшю солі та цукру. Через 1-2 години така рибка вже готова до вживання.

Якщо ж солити червону рибу цілим шматком, то вже за 8-12 годин отримаємо малосольну рибку. Ступінь солоності можна регулювати на свій смак.

Важливі нюанси

Солити рибу найкраще у скляній ємності, а в металевій – вкрай небажано, тому що риба може отримати металевий присмак.

При засолюванні з червоної риби виділяється рідина під дією солі. Як тільки ступінь просолу вас влаштує, цю рідину потрібно злити, а рибу перекласти в чисту скляну ємність або подавати на стіл.

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