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Кілька в томаті вдома: після такого рецепту ви більше не купите магазинну

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Субота 10 грудня 2022 18:30
Кілька в томаті вдома: після такого рецепту ви більше не купите магазинну Як приготувати кільку в томаті (скріншот)
Автор: Світлана Мащенко

Кілька в томаті – смачнюча закуска під картопельку, яку важко не любити. Однак на неї і ціна кусається, і однією баночку родину не нагодуєш, та й часто, відкриваючи консерви, ми бачимо розчарування у вигляді каші в якомусь червоному соусі.

Як приготувати ідеальні консерви вдома, читайте нижче в матеріалі Styler.

Складники:

  • салака (кілька) свіжоморожена – 1 кг
  • морква (велика) – 1 шт.
  • цибулина (велика) – 1 шт.
  • томатна паста – 2 ст. л + вода – 0,5 л (або томатний сік – 0,5 л)
  • борошно пшеничне – 1 ст. л. (з гіркою)
  • цукор – 1,5 ст. л.
  • сіль – 2 ч. л.
  • олія рослинна – 2-3 ст. л.
  • оцет (9%) – 2-3 ст. л. (для тривалого зберігання)
  • перець чорний (мелений) – щіпка
  • коріандр – щіпка
  • приправа для риби – щіпка
  • лавровий лист – 2 шт.

Покрокове приготування

Дрібно поріжте цибулі і натріть моркву. Рибу почистіть від голів, нутрощів, вимийте і просушіть.

Добре розігрійте сковороду, влийте олію. Пропасируйте овочі і залиште охолонути.

Змішайте томатну пасту і борошно, додайте трохи води чи замість пасти і води візьміть томатний сік. Перемішайте соус до однорідності. Додайте чорний перець, коріандр, цукор, сіль, приправу для риби.

В сковороду з овочами додайте рибу і залийте все соусом. Добре все перемішайте, втопивши в соусі рибу. Додайте лавровий лист.

Накрийте кришкою чи фольгою і відправте рибу в розігріту до 200 градусів духовку на 1,5 години. Дайте трохи охолонути і перевіряйте рибку на готовність.

Вона має бути м'якою, соковитою і при цьому тримати форму.

Перекладіть рибу в скляну банку, залийте зверху соусом. Якщо ви хочете зберігати консерву довго, додайте в кінці оцет.

Дивіться також, як кільку в томаті колись готувала Ольга Сумська:

Раніше ми писали, як засолити найсмачнішу червону рибу за особливим рецептом.

Крім того читайте, як засолити кільку вдома за рецептом одеського кулінара.

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