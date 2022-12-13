Солим быструю красную рыбу по лучшему рецепту: всего час и на стол!

Какой же новогодний стол без красной рыбы? Если засолить ее самостоятельно, получится и вкуснее и конечно же дешевле.
Рецептом поделилась украинский кулинар Alina FooDee.
Рыбу очистите от чешуи, удалите хребет, ребра и кости. Кожу оставьте.
Соль смешайте с сахаром.
Посыпьте рыбу сахаром со всех сторон.
Если необходимо засолить рыбу очень быстро, то нарежьте ее кусочками толщиной 1 см, и посыпьте смесью соли и сахара. Через 1-2 часа такая рыбка уже готова к употреблению.
Если же солить красную рыбу целым куском, то уже через 8-12 часов получим малосольную рыбку. Степень солености можно регулировать по-своему вкусу.
Солить рыбу лучше всего в стеклянной емкости, а в металлической - крайне нежелательно, так как рыба может получить металлический привкус.
При засолке из красной рыбы выделяется жидкость под действием соли. Как только степень просола вас устраивает, эту жидкость нужно слить, а рыбу переложить в чистую стеклянную емкость или же подавать на стол.
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