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Солим быструю красную рыбу по лучшему рецепту: всего час и на стол!

Идеальная красная рыба (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Какой же новогодний стол без красной рыбы? Если засолить ее самостоятельно, получится и вкуснее и конечно же дешевле.

Рецептом поделилась украинский кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Семга - 500-600 г
  • Соль - 1 ст. л.
  • Сахар - 0,5 ст. л.

Пошаговое приготовление

Рыбу очистите от чешуи, удалите хребет, ребра и кости. Кожу оставьте.

Соль смешайте с сахаром.

Посыпьте рыбу сахаром со всех сторон.

Как получить готовую рыбу через час

Если необходимо засолить рыбу очень быстро, то нарежьте ее кусочками толщиной 1 см, и посыпьте смесью соли и сахара. Через 1-2 часа такая рыбка уже готова к употреблению.

Если же солить красную рыбу целым куском, то уже через 8-12 часов получим малосольную рыбку. Степень солености можно регулировать по-своему вкусу.

Важные нюансы

Солить рыбу лучше всего в стеклянной емкости, а в металлической - крайне нежелательно, так как рыба может получить металлический привкус.

При засолке из красной рыбы выделяется жидкость под действием соли. Как только степень просола вас устраивает, эту жидкость нужно слить, а рыбу переложить в чистую стеклянную емкость или же подавать на стол.

Ранее кулинар рассказала, как приготовить идеальный салат из крабовых палочек под названием "Новинка".

Также читайте, как сделать кильку в томате дома.

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