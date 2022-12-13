Солим быструю красную рыбу по лучшему рецепту: всего час и на стол!

Ингредиенты:

Семга - 500-600 г

Соль - 1 ст. л.

Сахар - 0,5 ст. л.

Пошаговое приготовление

Рыбу очистите от чешуи, удалите хребет, ребра и кости. Кожу оставьте.

Соль смешайте с сахаром.

Посыпьте рыбу сахаром со всех сторон.

Как получить готовую рыбу через час

Если необходимо засолить рыбу очень быстро, то нарежьте ее кусочками толщиной 1 см, и посыпьте смесью соли и сахара. Через 1-2 часа такая рыбка уже готова к употреблению.

Если же солить красную рыбу целым куском, то уже через 8-12 часов получим малосольную рыбку. Степень солености можно регулировать по-своему вкусу.

Важные нюансы

Солить рыбу лучше всего в стеклянной емкости, а в металлической - крайне нежелательно, так как рыба может получить металлический привкус.

При засолке из красной рыбы выделяется жидкость под действием соли. Как только степень просола вас устраивает, эту жидкость нужно слить, а рыбу переложить в чистую стеклянную емкость или же подавать на стол.