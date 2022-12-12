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Салат "Новинка" до святкового столу: вибуховий смак закуски з крабових паличок

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Понеділок 12 грудня 2022 08:30
Салат "Новинка" до святкового столу: вибуховий смак закуски з крабових паличок Салат "Новинка" з крабових паличок (скріншот)
Автор: Світлана Мащенко

Салат з крабових паличок - одна з класичних новорічних страв, які скоро прикрасять наші столи. Пропонуємо вам спробувати новий незвичний рецепт закуски під назвою "Новинка".

Рецептом поділилася українська кулінарка Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Крабові палички – 250 г
  • Плавлений сир – 200 г
  • Часник – 2 зубчики
  • Варені яйця – 3 шт.
  • Сухарики пшеничні – 70 г
  • Кукурудза – 100 г
  • Майонез – 150 г

Покрокове приготування

Плавлений сир та варені яйця натерти на дрібній тертці, часник подрібнити. Крабові палички нарізати.

Приготуйте видовжене блюдо і почніть формувати салат.

Перший шар: плавлений сир, зверху часник, змастити тонкою сіточкою майонезу.

Другий шар: натерті яйця, зверху теж тонка сіточка майонезу.

Третій шар: крабові палички з тонкою сіточкою майонезу.

Четвертий шар: пшеничні сухарики, зверху майонез.

П'ятий шар: кукурудза.

Раніше ми писали, як приготувати три нових салати "Оселедець під шубою".

Також читайте про салат, смачніший за Мімозу.

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