Салат "Новинка" до святкового столу: вибуховий смак закуски з крабових паличок
Салат з крабових паличок - одна з класичних новорічних страв, які скоро прикрасять наші столи. Пропонуємо вам спробувати новий незвичний рецепт закуски під назвою "Новинка".
Рецептом поділилася українська кулінарка Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Крабові палички – 250 г
- Плавлений сир – 200 г
- Часник – 2 зубчики
- Варені яйця – 3 шт.
- Сухарики пшеничні – 70 г
- Кукурудза – 100 г
- Майонез – 150 г
Покрокове приготування
Плавлений сир та варені яйця натерти на дрібній тертці, часник подрібнити. Крабові палички нарізати.
Приготуйте видовжене блюдо і почніть формувати салат.
Перший шар: плавлений сир, зверху часник, змастити тонкою сіточкою майонезу.
Другий шар: натерті яйця, зверху теж тонка сіточка майонезу.
Третій шар: крабові палички з тонкою сіточкою майонезу.
Четвертий шар: пшеничні сухарики, зверху майонез.
П'ятий шар: кукурудза.
Раніше ми писали, як приготувати три нових салати "Оселедець під шубою".
Також читайте про салат, смачніший за Мімозу.