Салат "Новинка" до святкового столу: вибуховий смак закуски з крабових паличок

Салат з крабових паличок - одна з класичних новорічних страв, які скоро прикрасять наші столи. Пропонуємо вам спробувати новий незвичний рецепт закуски під назвою "Новинка".

Третій шар: крабові палички з тонкою сіточкою майонезу.

Другий шар: натерті яйця, зверху теж тонка сіточка майонезу.

Плавлений сир та варені яйця натерти на дрібній тертці, часник подрібнити. Крабові палички нарізати.

Раніше ми писали, як приготувати три нових салати "Оселедець під шубою".

Також читайте про салат, смачніший за Мімозу.