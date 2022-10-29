Солимо кільку по-одеськи: дуже простий і дешевий рецепт

Домашня малосольна кілька до картопельки та ще й зеленою цибулею. Що може бути краще для найсмачнішою у світі вечері? А приготувати таку рибку дуже просто: всього дві спеції, риба і вода.
Рецептом кільки по-одеськи поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів, фундатор власної кулінарної школи.
Зробіть маринад, додавши у кип'ячену чи очищену воду кімнатної температури, сіль та цукор.
Залийте маринадом рибу. Її не треба попередньо чистити. Достатньо буде розморозити і добряче вимити.
Перемішайте рибу в маринаді. Вона має постояти в холодному місці протягом 48 годин.
Почистіть рибу від голів, кишок і хребта. Готове філе можна подавати до столу.
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