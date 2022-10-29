Солим кильку по-одесски: очень простой и дешевый рецепт

Домашняя малосольная килька к картошке да еще и зеленым луком. Что может быть лучше для самого вкусного ужина? А приготовить такую рыбку очень просто: всего две специи, рыба и вода.
Рецептом кильки по-одесски поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов, основатель собственной кулинарной школы.
Сделайте маринад, добавив в кипяченую или очищенную воду комнатной температуры, соль и сахар.
Залейте рыбу маринадом. Ее не нужно предварительно чистить. Достаточно будет разморозить и хорошенько вымыть.
Перемешайте рыбу в маринаде. Она должна постоять в холодном месте в течение 48 часов.
Очистите рыбу от голов, кишок и позвоночника. Готовое филе можно подавать на стол.
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