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Солим кильку по-одесски: очень простой и дешевый рецепт

Фото: Как приготовить вкусную кильку
Автор: Светлана Мащенко

Домашняя малосольная килька к картошке да еще и зеленым луком. Что может быть лучше для самого вкусного ужина? А приготовить такую рыбку очень просто: всего две специи, рыба и вода.

Рецептом кильки по-одесски поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов, основатель собственной кулинарной школы.

Составляющие:

  • Тюлька (килька) – 1 кг
  • Вода – 1 л
  • Соль – 1/2 ч. л
  • Сахар – 1 щепотка

Пошаговое приготовление

Сделайте маринад, добавив в кипяченую или очищенную воду комнатной температуры, соль и сахар.

Залейте рыбу маринадом. Ее не нужно предварительно чистить. Достаточно будет разморозить и хорошенько вымыть.

Перемешайте рыбу в маринаде. Она должна постоять в холодном месте в течение 48 часов.

Очистите рыбу от голов, кишок и позвоночника. Готовое филе можно подавать на стол.

Раньше мы писали, как приготовить селедку пряного посола дома, которая будет в разы вкуснее магазинной.

Также читайте, как приготовить форшмак по-украински.

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